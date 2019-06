Zytturm-Triathlon in Zug: Regierungsräte wirken aktiv mit Am kommenden Wochenende findet in Zug der 26. Zytturm-Triathlon statt. Unter den 1200 Athleten werden auch zahlreiche bekannte Gesichter sein.

Lächeln trotz körperlicher Strapazen: Auch CVP-Regierungsrat Martin Pfister wird am Wochenende die Laufschuhe schnüren. (Bild: PD)

Der Zyttrum-Triathlon zählt zum Tri Circuit 2019 und ist fester Bestandteil in der Schweizer Triathlon-Szene. Das Zuger Team Advantage wird mit knapp 40 Sportlern in den Disziplinen Duathlon, Triathlon und Staffel am Start stehen. Praktisch die gesamte Zuger Regierung wird sich für Advantage ins Getümmel stürzen. Unterstützt werden die Politikerinnen und Politiker von Altregierungsräten und Kantonsräten. In den Staffeln wird in 3er-Teams über die olympische Distanz – 1500 m Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen – gestartet.

Als Schwimmerin wird Regierungsrätin Silvia Thalmann beginnen. Anschliessend versuchen sich Stephan Schleiss und Matthias Michel auf dem Rennvelo, bevor sie an die Schlussläufer Martin Pfister, Florian Weber und Andreas Hostettler übergeben werden. Sie haben sich im Vorfeld teilweise intensiv auf den Wettkampf vorbereitet und nahmen aktiv an den Trainings des Teams Advantage teil. Advantage-Präsident Turi Mathis wird die Politiker kompetent durch den Wettkampf coachen. Der Spass und das Erlebnis sollen, wie die Teamleitung in einem Schreiben mitteilt, im Vordergrund stehen.

Auch eine Siegerin steht am Start

Es starten zudem ambitionierte Einzelstarter. Im Short-Triathlon dürfen sich die drei Advantage-Damen Eliane Huwiler, Sara von Flüe und Denise Johannsen Chancen auf einen Podestplatz ausrechnen. Im Olympischen Triathlon startet mit der Oberwilerin Olivia Keiser eine Triathletin, welche schon im Tri Circuit gewonnen hat. (rub/pd)