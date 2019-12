In Oberägeri fing ein Abfallbehälter Feuer In der Gemeinde Oberägeri musste die Feuerwehr ein offenes Feuer in einem Entsorgungsbehälter löschen. Verletzt wurde niemand.

(mua) Am Montagmorgen, 16. Dezember, kurz vor 5.30 Uhr, ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, wonach im Eichli in der Gemeinde Oberägeri ein Haus brenne, heisst es in einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden.

Die Einsatzkräfte rückten unverzüglich aus und stellten vor Ort fest, dass nicht ein Haus, sondern im Baustellenbereich der Inhalt eines Entsorgungsbehälters in Brand geraten ist. Die Feuerwehr Oberägeri konnte das offene Feuer rasch löschen. Verletzt wurde niemand.

Gemäss den bisherigen Ermittlungen dürfte der Abfallbehälter durch mehrere, in Öl getränkte und entsorgte Lappen, selbstständig in Brand geraten sein. Im Einsatz standen rund 70 Angehörige der Feuerwehr Oberägeri sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.