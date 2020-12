Rotkreuz Bis Ende 2025 sollen ein Pflegeheim sowie 60 Alterswohnungen entstehen Die involvierten Parteien haben sich auf das Vorgehen bezüglich Überbauung an der Buonaserstrasse geeinigt. Die Stimmberechtigten der Bürger- und der Einwohnergemeinde entscheiden, ob die Pläne umgesetzt werden können.

(bier) Wie die Gemeinde Risch mitteilt, sollen an der Buonaserstrasse in Rotkreuz ein Pflegeheim mit 73 Betten sowie eine Überbauung mit 60 Alterswohnungen entstehen. Das hätten die Stiftung Alterszentrum Risch/Meierskappel, die Gemeinde Risch Immobilien AG (Griag) sowie die Bürger- und die Einwohnergemeinde Risch vereinbart. Bis Ende 2025 würden die Arbeiten abgeschlossen sein.

Die Pläne für die Buonaserstrasse. Bild: Gemeinde Risch/PD

In der Mitteilung heisst es zum Entscheid, beide Bauten gleichzeitig zu errichten, unter anderem: «Die Realisierung bringt wesentliche Vorteile mit sich. So muss auf dem westlichen Teil des Areals an der Buonaserstrasse nur einmal eine mehrjährige Baustelle betrieben werden.» Zudem bestehe aktuell ein ideales Zinsumfeld, um die Investitionen im Umfang von schätzungsweise 67 Millionen Franken (inklusive Landkauf) zu realisieren. Die Gesamtinvestitionen würden bei einer gleichzeitigen Realisierung um gut 4 Millionen Franken tiefer ausfallen als bei einer etappierten Erstellung der Bauten.

Damit diese Variante umgesetzt werden kann, muss laut Mitteilung das Aktienkapital der Griag erhöht werden, «damit der Bau für das neue Pflegeheim finanziert werden kann». Die Aktienkapitalerhöhung werde voraussichtlich 16 Millionen Franken betragen. Diese soll von der Einwohnergemeinde getragen werden, für die Bürgergemeinde sei die Mitfinanzierung nicht tragbar.

Die Aktienkapitalerhöhung hat die Anpassung des Aktionärsbindungsvertrags zwischen den beiden Gemeinden zur Bedingung. Der Entscheid darüber liegt in der Zuständigkeit der Stimmberechtigten der Bürger- und Einwohnergemeinde.

Mitwirkungsverfahren bis Ende Februar

Für den Dienstag, 12. Januar 2021, 19.30 Uhr, ist laut Mitteilung eine öffentliche Informationsveranstaltung zum Vorgehen betreffend Überbauung Buonaserstrasse geplant. Die Informationsveranstaltung wird als Videokonferenz abgehalten.

Die Informationsveranstaltung ist Start zum öffentlichen Mitwirkungsverfahren, das bis am 25. Februar 2021 dauert. Bis Anfang Frühling 2021 würden die vier betroffenen Gremien die notwendigen Verträge unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Stimmberechtigten der Bürger- und der Einwohnergemeinde.