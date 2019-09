In Rotkreuz wurde das Feuer in der Fahrerkabine eines Lastwagens gelöscht In der Fahrerkabine eines Lastwagens ist ein Brand ausgebrochen, welcher rasch gelöscht werden konnte. Der Chauffeur hat sich bei den Löscharbeiten verletzt.

(cb/pd) Am Donnerstagmorgen, 5. September, kurz vor 10 Uhr, war ein Lastwagenfahrer dabei, seine Lieferung auf dem Firmengelände der Roche in Rotkreuz auszuladen, als ein Feuer in der Fahrerkabine des Lastwagens ausbrach. Eine aufmerksame Fussgängerin entdeckte die Flammen und verständigte die vor Ort anwesenden Personen.

Ein Angestellter der Firma Roche reagierte umgehend und kam mit einem Feuerlöscher zu Hilfe, um den Brand zu löschen. Der Lenker des Lastwagens wollte ebenfalls das Feuer löschen und verletzte sich dabei. Der 43- Jährige wurde durch den Rettungsdienst Küssnacht mit Brandverletzungen an den Händen ins Spital eingeliefert. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte gelöscht werden.

Die Brandursache ist noch unklar und wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei abgeklärt.