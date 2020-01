In Steinhausen fuhr ein Autofahrer ein Verkehrssignal um prallte in den Kandelaber Bei einem Selbstunfall ist ein Fahrzeuglenker leicht verletzt worden. Am Auto entstand Totalschaden.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen, 21. Januar, kurz vor 8.15 Uhr, auf der Hinterbergstrasse in der Gemeinde Steinhausen. Aus noch nicht bekannten Gründen verlor ein 71-jähriger Autofahrer beim Einkaufszentrum Zugerland die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Mittelinsel. Dort fuhr er zuerst ein Verkehrssignal um und prallte anschliessend in einen Kandelaber. Dabei verletzte sich der Unfallverursacher leicht. Er wurde mit dem Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Strassenunterhaltsdienstes, des Rettungsdienstes Zug sowie der Zuger Polizei.