Vereine/Verbände In Unterwasser trocken geblieben Der Jahresausflug der Seniorenriege TV Cham 1884 führte mit Zug, Bus und Seilbahn ins Toggenburg.

Als die Sonne durchblickte stand dem Gruppenbild der Seniorenriege nichts mehr im Wege. Bild: PD

Für die geplante Reise der Senioren TV Cham 1884 wurden die BAG-Vorschriften genau zum richtigen Zeitpunkt gelockert und wir durften uns im Freien ohne Maske bewegen. Unsere Reise führte ins Toggenburg, das Wetter war noch nicht strahlend bei der Abfahrt in Cham. Doch schon bald entdeckte ein Senior blaue Flecken am Himmel und tat dies freudig kund. «Du meinst nicht diejenigen von gestern Abend vom Turnen oder?» Fröhliches Gelächter füllte das Bahnabteil.

Und so ging es fröhlich weiter mit Zug, Bus, Standseilbahn, Sessellift und natürlich auch zu Fuss. Berichte über geflutete Keller und gefüllte tief gelegene Bahnhöfe, über die Ufer getretene Bäche dominierten in den letzten Tagen die Zeitungen und so war bald der Slogan geboren, «beim Umsteigen in Unterwasser auf die Standseilbahn, müssen wir unbedingt Oberwasser behalten». Wir mussten nur kurz den Schirm öffnen für ein paar verirrte Regentropfen und dann stand dem Gruppenbild nichts mehr im Wege.

Stationen des Klangwegs ausprobiert

Unsere Reiseleiter Giuseppe und Martin hatten die Reise inklusive Klangweg bestens ausgekundschaftet und so kamen wir 20 Teilnehmenden kaum vom richtigen Weg ab – bestimmt beruhigend für die zu Hause gebliebenen Partnerinnen. Von der Station Iltios auf 1350 Metern Höhe wanderten wir gemütlich Richtung Oberdorf. Selbstverständlich wurden die verschiedenen Stationen des Klangweges ausprobiert. Ob musik- oder rhythmusbegabt – oder eben auch nicht – das Ausprobieren machte Spass. Die Landschaft im Toggenburg ist einmalig, viel Vieh begleitete uns mit Glockenklängen, wunderschöne Blumenwiesen wechseln sich ab mit Waldstücken, kleinen Seen und so erreichten wir schon bald das Hotel Alpenrose. Wir wurden zuvorkommend und freundlich mit einem feinen Mittagessen bewirtet.

Das letzte Wegstück bis zur Sesselbahn wurde rege plaudernd unter die Wanderschuhe genommen und fröhlich schwebten wir nach Wildhaus. Ein kurzer Abstecher ins kleine, sehenswerte Wohnhausmuseum von Huldrych Zwingli machte Freude und schon galt es wieder «Maske auf», der Bus ist in Sicht. Zufrieden kamen wir zwei Stunden später in Cham an, dankbar einen neuen schönen Flecken der Schweiz kennen gelernt zu haben. Ein Dank gilt auch den beiden Reiseleitern für ein kameradschaftlich verbindendes Erlebnis im Kreis der Seniorenturnkollegen.