In Zug entsteht die grösste temporäre Arena der Welt Am 23. August wird das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) 2019 Zug eröffnet. In den verbleibenden Wochen steht der Aufbau der 56 500 Personen fassenden Tribüne im Mittelpunkt.

Der Bauplatz ist bereit für den Tribünenaufbau. (Bild: Andreas Busslinger / Swiss-Image)

(zim/pd) Ein wesentlicher Teil der Vorarbeiten für den Bau der Tribüne ist laut Mitteilung des Organisationskomitees (OK) des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes (Esaf) abgeschlossen. «Seit heute ist die grösste temporäre Tribüne der Welt, die Zug-Arena, im Bau», wird OK-Präsident Heinz Tännler in der Mitteilung vom Montag zitiert. Die Zug-Arena bietet auf einer Fläche von rund 5 Hektaren insgesamt 56 500 Besucherinnen und Besuchern Platz.

Während der Spitzenzeiten des Aufbaus werden bis zu 300 Personen (Armeeangehörige, Zivilschützer und Mitarbeiter der Nüssli AG) im Einsatz stehen und 3000 Tonnen Material oder 300 000 Einzelteile verbauen. Die Zug Arena hat einen Durchmesser von 270 Metern, einen Umfang von 850 Metern und ist rund 18 Meter hoch. Die sechseckige Innenfläche umfasst sieben Sägemehlringe mit einem Durchmesser von je 14 Meter.

Blick auf das Herti-Quartier, rechts im Bild der Bauplatz der Zug-Arena. (Bild: Andreas Busslinger / Swiss-Image)

Teile der Landstrasse mit Asphaltbelag versehen

In den letzten Wochen ist auf der bestehenden Landstrasse vom Unterwerk Baar ins Festgelände ein provisorischer Asphaltbelag eingebaut worden. Dieser Belag werde nach dem Fest wieder zurückgebaut. Dank dieser Zu- und Wegfahrt könne das Gebiet Zug-West während dem Tribünenbau von Transportfahrten weitgehend entlastet werden. Das Festgelände rund um die Arena ist auf einer Breite von rund zwölf Metern eingekiest. Insgesamt wurden dafür rund 18 000 Kubikmeter Kies benötigt.

Gleichzeitig wie die Zug-Arena werden laut Mitteilung auch die Festzelte aufgebaut. Der Gabentempel und die Gabenbeiz auf dem Stierenmarktareal werden bereits am 9. August eröffnet und für Besucherinnen und Besucher zugänglich sein.

9000 Diensttage von Armee und Zivilschutz

Ohne Armee und Zivilschutz wären solche sportlichen Grossanlässe laut Tännler «kaum bewältigbar». Aus diesem Grund leisten Armee und Zivilschutz während dem Auf- und Abbau von Juni bis September sowie am Fest-Wochenende rund 9000 Diensttage zu Gunsten Esaf. «Die Armee leistet laut OK-Mitglied Urs Marti, Leiter und Chef des Kantonalen Führungsstabs Zug, 4200 Diensttage und wird beim Auf- und Abbau der Arena, sowie am Wochenende des Esaf im Verkehrsdienst und im Sanitätsdienst in Zusammenarbeit mit Schutz und Rettung Zürich eingesetzt.

(Bild: Andreas Busslinger / Swiss-Image)

Der Zivilschutz leistet 4600 Diensttage und wird beim Auf- und Abbau des Festareals, der Festzelte, im Sanitätsdienst sowie am Fest-Wochenende im Verkehrsdienst eingesetzt. Die Zivilschutzorganisation des Kantons Zug (ZSO ZG) wird während fünf Wochen durch die ZSO der Kantone Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden sowie die ZSO Albis unterstützt.

Baustelle kann nur geführt besichtigt werden

Ab Montag, 29. Juli, bis am Mittwoch, 21. August, bietet das OK Baustellenführungen an. Eine Führung dauert rund 90 Minuten. Anmeldungen sind möglich unter auf der Website www.esafzug.ch. Sollten die angebotenen Führungen ausgebucht sein, wird laut Esaf-Geschäftsführer Thomas Huwyler das Zeitfenster erweitert und bereits ab Montag, 22. Juli, Führungen anbieten. Aus sicherheitstechnischen Gründen werde die Baustelle abgesperrt sein und ein Besuch sei ohne Führung nicht möglich.