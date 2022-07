Vereine & Verbände Innehalten und Geschichte entdecken Die Lauf- und Walkingstrecken der Zugerberg Finanz Trophy führen über den Gubel.

Das Kloster Maria Hilf auf dem Gubel in Menzingen. Bild: PD

Die meisten Teilnehmenden wollen die Trophy-Strecken so schnell wie möglich absolvieren. In diesem Fall ist der kilometerlange Anstieg vom Hof Schurtannen hoch zum Kloster Maria Hilf auf dem Gubel kaum der favorisierte Streckenabschnitt.

Jeder einzelne der 70 Höhenmeter lässt die Oberschenkelmuskulatur etwas mehr schmerzen. Oben angelangt, überwältigt einen die fantastische Aussicht – für einen kurzen Moment nur, es geht ja gleich wieder hinunter, dem Ziel entgegen.

Eine Pause tut gut

Wie wär’s damit, sich einmal vor der Klosterkirche auf die Bank zu setzen, einen kurzen – oder langen – Moment innezuhalten und die Aussicht aufzusaugen? Es lohnt sich, und zwar für alle, die diesen schönen Ort noch nie besucht haben. Wer ihn kennt, wird ihn regelmässig besuchen. «Zurzeit gehören dem Kloster 13 Schwestern an. Damit zählt das Kloster zu den grössten Kapuzinerinnen Klöstern in der Schweiz», ist auf der Website kloster-gubel.ch zu lesen.

Zur Geschichte liest man da, dass sich 1531 auf dem Berg Gubel die Schlacht zwischen katholischen und reformierten Truppen ereignete und 1566 der Bau der Schlacht- und Wallfahrtskapelle folgte. «Diese erinnert an den Sieg der katholischen über die reformierten Orte der alten Eidgenossenschaft.» Noch vor dem Kloster kommt der Trophy-Walker oder die Trophy-Läuferin an einem zwar weniger idyllischen, aber ebenso spannenden Ort vorbei: an der Bloodhound Lenkwaffenstellung.

Ein Ausflugstipp für die Sommerferien

Diese Stellung wurde 1964 errichtet, 1999 ausser Gefecht gesetzt und als Denkmal von regionaler Bedeutung unter Schutz gestellt. Wer sich fürs Innenleben der Anlage interessiert, kann bei Zug Tourismus eine Führung buchen. Die nächsten Termine sind Samstag, 9. Juli, oder Samstag, 13. August 2022. Das wäre eine ideale Idee für einen Sommerferienausflug. Das Ticket ist buchbar unter zug-tourismus.ch.