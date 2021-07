Institut Montana Internationales Sommercamp auf dem Zugerberg Das Sommercamp richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren. Das Programm kombiniert Freizeit, Bildung und soziale Aktivitäten. Mit dabei sind auch ein paar bekannte Gesichter.

Camp-Teilnehmer bauen ihre eigenen Modell-Raketen. Bild: PD

(rh) «Das internationale Sommer-Feriencamp des Institut Montana bietet Kindern jedes Jahr die Möglichkeit, ihren Horizont zu erweitern und Menschen aus vielen verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichem Hintergrund zu treffen», teilt die Privatschule mit. Das Programm dieses Jahr steht unter dem Motto «Lernen, Wachsen, Bewegen und Treffen». An den Vormittagen können Kinder im Intensiv-Englisch- oder Deutschkurs ihre Sprachkenntnisse verbessern. Die Nachmittage sind für Bewegung und Sport sowie für besondere Workshops reserviert.

Camp-Teilnehmer, die sich für das Thema Business und Leadership interessieren, können sich auf Monika Sattler freuen. Als erste Frau hat sie mit der Vuelta España die anspruchsvollste Radstrecke der Welt bezwungen. Neben dem Sport ist sie internationale Gastrednerin und coacht Frauen dabei, ihr volles berufliches Potenzial zu erreichen. Im Rahmen des Sommercamps bietet sie Gruppensitzungen und 1:1-Training an.

Workshops mit Alumni haben Tradition

Im Bereich Kreativität und Kunst gibt der Fotograf Marcello Fauci einen Porträt-Workshop. Seine Fotoreportagen haben ihn schon nach Serbien, in den Gazastreifen oder in die Ukraine geführt, wo er über die Revolution in Kiew berichtete. Aber auch Workshops mit Montana-Alumni haben bei den Sommercamps eine grosse Tradition. So bringt die preisgekrönte Schweizer Regisseurin Fariba Buchheim Kindern bei, eigene Kurzfilme zu drehen. Ihren Abschluss am Institut Montana machte sie 2013 und startete danach ihre Karriere in der Filmindustrie. Ihren Dokumentarfilm «Formen» durfte sie 2018 am Filmfestival von Cannes präsentieren, daneben leitet sie die Produktionsfirma NOZY Films.

Mit Niclas Albrecht ist ein weiterer Alumnus Teil des Programms, er taucht ins Thema Wissenschaft & Technologie ein. Albrecht steht kurz vor seinem Studienabschluss in Luft- und Raumfahrttechnik (Schwerpunkt Raumfahrt) an der Embry Riddle Universität in Florida. Im Sommercamp hilft er Teilnehmern dabei ihre eigenen Modellraketen zu bauen und zu starten.

Das Montana Sommercamp findet zwischen dem 18. Juli und dem 1. August statt und steht Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 15 Jahren offen. Weitere Informationen und die Möglichkeit für Anmeldungen gibt es hier: summer.montana-zug.ch.