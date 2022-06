Vereinsbeitrag Institut Montana übernimmt Vorreiterrolle Anlässlich des Weltumwelttags setzt sich auch das Zuger Institut Montana für mehr Umweltbewusstsein ein.

Umweltbewusst: das Institut Montana auf dem Zugerberg.

Das Institut Montana heizt mit lokal verfügbaren Ressourcen: Eine von der Korporation Zug betriebene CO2-neutrale Holzschnitzelheizung ist seit 2015 Wärmelieferant für das gesamte Schulareal. Das verwendete Restholz stammt aus den Waldbeständen des Zugerbergs und wächst sozusagen gleich vor der Tür. Der Strom für die Holzschnitzelheizung stammt von einer Fotovoltaikanlage, welche überschüssige Elektrizität wiederum direkt in den Stromkreislauf der Wasserwerke Zug speist.

Die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit sind stark in der DNA des Instituts Montana verankert. Das zeigt sich auch immer wieder im Schulunterricht. In der aktuellen Umweltwoche stehen unter anderem die lokale Fauna, Lebensmittel und Papierrecycling im Fokus. So müssen Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Schnitzeljagd je zehn einheimische und zehn invasive, gebietsfremde Pflanzenarten auf dem Zugerberg finden oder selber Papier herstellen. Während eines interaktiven Food-Tastings lernen sie zudem Alternativen zu tierischen Produkten kennen.

Im Herbst schlüpfen Schülerinnen und Schüler dann wieder in die Rollen von Diplomaten: Vom 28. bis 30. Oktober ist das Institut Montana zum fünften Mal in Folge Gastgeber einer MUN-Konferenz. Im Zentrum steht dieses Jahr das Thema «Über SDG7 hinausgehen − nachhaltige Energie». Neben Schweizer Schulen werden Schulen aus Deutschland, Tschechien, Frankreich und Griechenland erwartet.