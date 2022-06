Kolumne «Meine Berner Woche» Eine intensive Woche im Bundeshaus Ständerat Peter Hegglin (Mitte) hat eine anstrengende Politwoche hinter sich. Peter Hegglin, Ständerat Die Mitte, Edlibach Drucken Teilen

Montag, 13. Juni

Eine sehr intensive dritte Sessionswoche steht bevor. Der Rat ist mit der Beratung der Geschäfte stark im Rückstand. Wir haben viele wichtige Themen auf der Traktandenliste, wie zum Beispiel die Reform des BVG, den Rettungsschirm für systemkritische Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft, Entlastungsmassnahmen aufgrund der Ukraine-Krise und den Nachtrag zum Budget 2022. Ich reise am Montagmittag zur vorbereitenden Gruppensitzung nach Bern.

Im Rat beraten wir als erstes Geschäft den zweiten Nachtrag zum Budget 2022. Es bestehen Differenzen über die zu beschaffene Impfstoffmenge. Der Ständerat will eine Änderung der Beschaffungsstrategie und eine tiefere Menge Impfdosen. Diese Differenz wird uns in mehreren Sitzungen bis ans Ende der Session beschäftigen. Schliesslich setzte sich erst am Donnerstag, nach der Einigungskonferenz, der Ständerat durch.

In einer ausserordentlichen Session während dieser Sommersession verwarfen wir Sofortmassnahmen zur Senkung der Benzin- und Dieselpreise. Anschliessend beraten wir die Strafprozessordnung und die Strafrahmenharmonisierung. Den Abend beschliesse ich am Sessionsanlass des Hauseigentümerverbandes.

Dienstag, 14. Juni

Den Dienstag beginne ich mit einem Frühstück bei einem Wirtschaftsverband mit der Thematik der finanzpolitischen Perspektiven des Bundes. Diese sehen mittel- und längerfristig eher düster aus, weil viele zusätzliche Forderungen an den Bund gestellt werden und die wirtschaftlichen Aussichten eher verhalten sind.

Im Plenum beraten wir volkswirtschaftliche und landwirtschaftliche Themen. Entgegen meinem Antrag beschliesst der Rat, dass die Haltung von Kühen mit Hörnern finanziell unterstützt werden soll. Zum Mittag treffe ich Valerie Dittli, die frisch gewählte Regierungsrätin des Kantons Waadt und Schwester von Laura Dittli, Präsidentin «Die Mitte» des Kantons Zug. Sie wird in der Waadt das Finanzdepartement übernehmen. Ich wünsche ihr bei dieser interessanten und herausfordernden Aufgabe viel Erfolg.

Der Nachmittag gilt den Fraktionssitzungen. Im Anschluss führe ich interessierte Kolleginnen und Kollegen durch die Ausstellung «materia helvetica». Mit einem Besuch bei Bauen Schweiz schliesse ich den Tag ab.

Mittwoch, 15. Juni

Um 7 Uhr beginnt am Mittwoch meine erste Sitzung, um Differenzen mit dem Nationalrat beim Budget zu bereinigen. Die anschliessende Ratsdebatte galt unserem Vorsorgesystem. Nach eingehender Diskussion schickt der Rat die wichtige Vorlage an die Kommission zu weiteren Abklärungen zurück.

Am Nachmittag reisten wir in den Kanton Glarus. Ständeratspräsident Thomas Hefti hat uns zu seiner Präsidentenfeier eingeladen. Wir wurden in Bilten und Glarus mit allen Ehren begrüsst.

Spätabends und mit vielen schönen Erinnerungen traten wir die Rückreise nach Bern an. Für die eindrückliche Feier danke ich Thomas Hefti ganz herzlich.

Donnerstag, 16. Juni

Leider kann ich am Donnerstag früh nicht am «Parlmotion», einem Parlamentarier-Lauf um das Bundeshaus, teilnehmen, da ich wieder an einer Einigungskonferenz teilnehmen muss.

Der Rettungsschirm für systemkritische Unternehmen der Elektrizitätsunternehmen und die Revision des Raumplanungsgesetzes war am Donnerstag Diskussionsgegenstand.

Die Session lassen wir am Donnerstagabend im Restaurant Essort, an der Aare ausklingen.

Freitag, 17. Juni

Mit den Schlussabstimmungen beenden wir am Freitagmorgen die Session.

Anschliessend leite ich eine Tagung zu Hartgesteinen im Bundeshaus und eine Generalversammlung des Netzwerkes mineralische Rohstoffe der Schweiz.

Müde, aber zufrieden reise ich spätabends in den Kanton Zug zurück.