Leserbrief Interessen unterscheiden sich Leserbrief zum Leserbrief «Gegen Miesmacherei», Ausgabe vom 13. August

Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. So verdienten die Minnesänger ihr Geld, wenn sie am Hofe vorsangen zur Freude der Adligen. Dabei priesen sie die Heldentaten der jeweiligen Herrscher. Und so ist es noch heute. Wenn Peter Lütolf, pensionierter Leiter Amt für Volks- und Mittelschulen Obwalden, in einem Leserbrief sich zur Situation der Schule Schweiz äussert, kann er bedingt durch seine Arbeit als ehemaliger Chef gar nicht anders, als etwa den Lehrplan21 super zu finden. Er arbeitete für den Kanton Obwalden und dessen Regierung legte fest, wohin er die Schulen entwickeln müsse. Seine direkte Abhängigkeit war grösser, als diejenige der Lehrerin, die den Lehrplan 21 kritisch beleuchtet, weil sie sieht, was er in der Praxis bewirkt (Leserbrief von Claudia Meier-Preuschoff). Allerdings werden auch die Lehrer immer mehr in die obrigkeitlichen Schranken verwiesen, was ihr kritisches Denken mehr und mehr vaporisiert. Die Interessen zwischen Schulleitungen und Lehrerinnen unterscheiden sich immer mehr leider Meilen weit. Ich habe die Normierung des Unterrichts, die sinnlose Administrationsflut und das verquere Schuleleiten in den letzten Jahren vor meiner Pensionierung als Lehrer am Integrations-Brücken-Angebot in Zug in Sachen Schulentwicklung auch erlebt. Während Jahren war das Verhältnis zwischen Schulleitung/Amtsleitung und Team mehr als gestört. Verschiedenste Organisationsberater, Coachs und Schulentwickler gaben sich die Klinke in die Hand, füllten die Zeit mit leeren Problemlösungsblasen und generierten Kosten für den Steuerzahler. Ausser Spesen nix gewesen. Aber nie wäre es einem Chef in den Sinn gekommen, dass er möglicherweise Teil des Problems sein könnte. Der politisch Verantwortliche der Volkswirtschaftsdirektion war damals übrigens Matthias Michel. Er möchte neu den Kanton Zug als Ständerat in Bern vertreten.

Ruedi Beglinger Allenwinden