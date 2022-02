Interpellation Projekt zum Kulturlastenausgleich abgebrochen – wurden Kulturbetriebe zu spät einbezogen? Die finanzielle Last für Kulturbetriebe sollte ausgeglichener verteilt werden. Das Projekt wurde unter den Zuger Gemeinden beendet, weil sich Politik und Kulturinstitutionen nicht einig wurden.

Das Theater Casino mit seinen Konzerten, Theatern und Workshops – hier ein Konzert des Stadtorchesters – bereichert die Zuger Kulturszene. Bild: Matthias Jurt (Zug, 28. November 2021)

Theater Casino, Ägerihalle oder Ziegelei-Museum: Der Kanton Zug bietet vom Museum über die Konzerthalle bis hin zu kleineren und grösseren Theatern ein reiches kulturelles Angebot. Jenes wird auf verschiedene Weisen finanziert; oft sind die Gemeinden und der Kanton an der Subventionierung beteiligt, manchmal engagieren sich Private oder Bürgergemeinden. Seit gut zwei Jahren arbeitete die Behörden am Projekt Kulturlastenausgleich, welches zum Ziel hatte, vor allem die Stadt Zug zu entlasten. In dieser Gemeinde sind bekanntlich besonders viele, kostenaufwendige Kulturangebote angesiedelt. Die anderen Gemeinden sollten sich stärker beteiligen. Das Projekt wurde aber um den Jahreswechsel abgebrochen, wie die Finanzdirektion und die kantonale Gemeindepräsidentenkonferenz mitteilten. Grund dafür war, dass die Kulturinstitutionen Zweifel am Projekt äusserten.

Die Kulturhäuser befürchteten, dass eine Beitragserhöhung durch dieses Finanzierungsmodell künftig schwieriger werden würde, wie «Zentralplus» berichtete. Da jede Gemeinde ein Vetorecht gehabt hätte – im Umkehrschluss also alle Gemeinden einem Projekt zustimmen müssen, damit es umgesetzt werden kann –, standen die Kulturinstitutionen dem Vorhaben skeptisch gegenüber.

Das Projekt war bereits seit zwei Jahren in Abklärungen, bevor man es einstellte. Wurden die Kulturinstitutionen zu spät in den Prozess einbezogen? Diese Frage stellt FDP-Fraktionschef Etienne Schumpf dem Zuger Stadtrat. Er reichte eine Interpellation zum Abbruch des Kulturlastenausgleichs ein.

Kulturlastenausgleich von anderen Gemeinden befürwortet

Das Projekt Kulturlastenausgleich wurde in 2019 gestartet und fand einen Konsens unter allen Gemeinden, beginnt Schumpf die Interpellation. Da ein «intensiver, zweijähriger Prozess nun aufgrund von nachvollziehbaren Bedenken der Kulturinstitutionen abgebrochen» wurde, stelle er die entsprechend Fragen des politischen Vorstosses. Schumpf will nicht nur wissen, ob man die Kulturinstitutionen zu spät einbezogen habe, sondern auch, was die Stadt aus diesem Prozess gelernt habe.

Der Ausgleich erhielt von den anderen Zuger Gemeinden Zuspruch. Der FDP-Fraktionschef stellt deshalb die Frage, wie der Stadtrat gedenke, «den Goodwill der anderen Gemeinden bei der Zuger Kulturförderung und Finanzierung in der Stadt Zug zu nutzen». Ausserdem blickt er in die Zukunft: «Welche neuen Chancen und Möglichkeiten sieht der Stadtrat aufgrund dieser neuen Ausgangslage und welche Schritte unternimmt er, um die Zuger Finanzierung der Stadtzuger Kulturinstitutionen (auch bei allfälligen Beitragserhöhungen) zu gewährleisten?»

Im Parlament nicht unumstritten

Der Kulturlastenausgleich war im Grossen Gemeinderat nicht unbestritten. In einer Diskussion darüber im Frühling 2021 befürchteten verschiedene Mitglieder einen Kompetenzverlust. Dass andere Gemeinden, welche durch den Ausgleich künftig Institutionen mitfinanziert hätten, auch mitbestimmen wollten, bezeichnete die SVP als No-Go, weil die Gemeindeautonomie darunter leiden würde. Die SP sprach gar von einem drohenden Demokratiedefizit.

Die FDP, aus deren Ecke die aktuelle Interpellation kommt, erklärte in der Diskussion damals, dass man innerparteilich den Kompetenzverlust zwar besprochen habe, ihn aber für verkraftbar erachte. Vor allen Dingen war man zuversichtlich. Maria Hügin sagte: «Endlich packt der Stadtrat das heisse Eisen an und sucht gemeinsam mit Gemeinden und Kanton Lösungen.» Bei der Interessengemeinschaft Kultur Zug, die am Prozess beteiligt war, wollte man sich auf Anfrage noch nicht äussern.