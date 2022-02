Interpellation Zuger Grüne stellen Fragen zu Nord Stream 2, zu Sanktionen und zum Klima Die mit dem Regime des Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, verbundene Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 ist im Kanton Zug domiziliert. Das und eine Äusserung der Volkswirtschaftsdirektorin in einer «Sonntags-Zeitung» rufen vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise nach Antworten, so die ALG-Fraktion.

Die Nord-Stream-2-Anlagen in Lubmin. Bild: Michael Sohn/AP (15. Februar 2022)

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Zertifizierungsverfahren der Erdgaspipeline Nord Stream 2, die zwischen Ust-Luga in Russland und Lubmin bei Greifswald in Deutschland verläuft, gestoppt. Die Betreibergesellschaft der Pipeline hat ihr Domizil in Zug. Zudem hat die Zuger Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann (Mitte) in einem Artikel der «Sonntags-Zeitung» erklärt, dass die russische Kontrolle über die Betreiberfirma sowie der drohende Konflikt mit der Ukraine für den Kanton kein Thema seien. Zuständig sei diesbezüglich der Bund.

Die Aussagen der Volkswirtschaftsdirektorin veranlassen die ALG-Fraktion im Kantonsrat dazu, der Regierung dazu Fragen zu stellen. Unter anderem, ob sie die Ansicht der Volkswirtschaftsdirektorin teile, dass die Firma und ihre Verflechtungen kein Thema für den Kanton sei.

Zudem will die ALG wissen, was geschehen müsse, damit die Firma für die Regierung zum Thema werde. Ausserdem wird danach gefragt, wie wichtig der Regierung «die friedens- oder umwelt- oder menschenrechtspolitische Brisanz einer Firma» sei und ob sich der Kanton an allfälligen Sanktionen wie «Stopp Nord Stream 2» und anderen beteiligen werde. Gebeten wird der Regierungsrat auch um eine Einschätzung des «klimapolitischen Klumpenrisikos» angesichts der grossen Bedeutung heikler Branchen wie Gas, Öl, Kohle oder Kryptowährungen.