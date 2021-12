Interview Fasnachtsorganisator Michael Werder: «An oberster Stelle steht für uns die Verantwortung» Mit den neusten Covid-19-Verordnungen des Bundes wird es immer schwieriger, eine Fasnacht mitsamt Umzügen durchzuführen. In Luzern herrscht diesbezüglich noch grosse Unklarheit. Der Präsident der Hünenberger Eiche Zunft gibt Auskunft über die Lage in Zug.

Michael Werder. Bild: Stefan Kaiser

Was bedeuten die neusten Massnahmen des Bundes zur Eindämmung des Coronavirus für die Eiche Zunft Hünenberg?

Michael Werder: Wir haben entschieden, den Vorverkauf für die Inthronisation 2022 vorerst auszusetzen. Dieser hätte am 1.Dezember begonnen.

Welche Überlegungen haben zu diesem Entscheid geführt?

An oberster Stelle steht für uns die Verantwortung. Die Inthronisation der Eiche Zunft Hünenberg ist ein spezieller Anlass. Hinter den Kulissen fliesst viel Herzblut. Mit der neuen Situation wird es immer schwieriger, eine Inthronisation auf die Beine zu stellen, die auch diesen Namen verdient. Wir müssen die Lage nun genau analysieren, Entscheide abwarten und Lösungen diskutieren und finden.

Zieht man in Zug in Erwägung, die Fasnachtsumzüge abzusagen?

Zurzeit werden in den verschiedenen Gemeinden diverse Umzugskonzepte oder Ersatzveranstaltungen diskutiert und geplant. Wir in Hünenberg haben die Anmeldung für die Umzugsteilnehmer geöffnet. Dies allerdings im, dass noch alles offen ist, in welche Richtung es gehen wird.

Wie sehen diese Umzugskonzepte und Ersatzveranstaltungen aus?

Diese Massnahmen haben wir an der Sitzung vom 9. November mit Vertreterinnen und Vertreter der Fasnachtsorganisationen aus den Zuger Gemeinden sowie einer Vertretung des Kantons und der Zuger Polizei diskutiert. Sie sind aufgrund der Gegebenheiten nicht in jeder Gemeinde gleich gut umzusetzen. Wir haben beschlossen, diese Massnahmen zum momentanen Zeitpunkt noch nicht zu kommunizieren. Die meisten von uns haben sich eine Frist bis zum Ende des Dezembers gesetzt, um weiter zu entscheiden.

Was bleibt noch im Hinblick auf die Zuger Fasnacht 2022 zu sagen?

Auch für das Jahr 2022 gilt: Auf irgendeine angepasste Art werden wir das Kulturgut Fasnacht pflegen.