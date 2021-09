Interview Josef Ribary ist 23 Jahre Gemeindepräsident in Unterägeri: «Ich habe gewusst, wo der Schuh drückt» Knapp ein Jahr vor den Gesamterneuerungswahlen gibt der 70-Jährige seinen Rücktritt bekannt. Nun sei der richtige Zeitpunkt dafür, sagt er. Auch damit die Kontinuität gewahrt werden könne.

8 Bilder 8 Bilder Mittendrin: Gemeindepräsident Josef Ribary anlässlich der Bundesfeier im Birkenwäldli in Unterägeri. Ein sichtlich gut gelaunter Sepp Ribary. Bild: Christian Herbert Hildebrand (1. August 2019)

Fast 30 Jahre prägte Josef Ribary (70, FDP) das gesellschaftliche und politische Geschehen in Unterägeri. Nach 27 Jahren als Gemeinderat, 23 davon in der Position des Präsidenten, demissioniert er per Ende Jahr.

Josef Ribary, wieso ist jetzt, ein Jahr vor den Gesamterneuerungswahlen, der Zeitpunkt für die Verkündung Ihres Rücktritts gekommen?

Es hat sich schon länger abgezeichnet, dass es im Gemeinderat bei den Erneuerungswahlen im Herbst 2022 Änderungen geben wird. Mit meiner vorgezogenen Demission kann die Kontinuität gewahrt werden. Hinzu kommt, dass auch privat einige Projekte Fahrt aufgenommen haben.

Ihnen wurde auch vorgeworfen, ein Sesselkleber zu sein.

Das kann man so interpretieren. Für mich hat es sich nie so angefühlt. Es sind immer genügend Strategien und Visionen zu Gunsten der Gemeinde Unterägeri vorhanden gewesen. So habe ich das Amt nicht wegen des Geldes, des Rangs oder Ruhms ausgeübt. Ich hatte Freude an der Arbeit und war überzeugt von der Sache. Kontinuität ist etwas, das heute nicht mehr unbedingt hochlebt. Nur längerfristig weiss man, was man voneinander hat. Und so konnte ich Unterägeri durch eine positive, schöne Zeit führen.

Bei Ihren politischen Anfängen war Unterägeri ein kleines Dorf, heute ist es fast eine Stadt. Wie haben Sie diesen Wandel miterlebt?

Das war ein sehr interessanter Prozess und die Gemeinde hat einen positiven Wandel gemacht. Das sehen vielleicht nicht alle so. Unterägeri verfügt aber über zeitgemässe Infrastrukturen. So bin ich überzeugt, dass unser Dorf für die Zukunft gut aufgestellt ist. Dank der immer zahlreicheren Steuerzahlerinnen und Steuerzahler konnten wir in den letzten Jahren wichtige und notwendige Investitionen tätigen. Dies kommt heute allen zu Gute.

Sind Sie stolz darauf, wie die Gemeinde heute dasteht?

Ich bin stolz auf Unterägeri und die Entwicklung hat Freude gemacht. Wenn das nicht so wäre, wäre ich nicht so lange als Gemeindepräsident geblieben. Neben dem Stolz fühle ich aber auch Demut, dass ich dabei mitwirken durfte.

Unterägeri und Oberägeri – es ist eine Art Hassliebe, die diese beiden Gemeinden verbindet. Wie ist das Verhältnis heute?

Während der letzten 30 Jahre fand eine stetige Annäherung statt. Die Gemeinderäte haben regelmässige Sitzungen und wir haben viele grosse Projekte gemeinsam realisiert, etwa die Fussballplätze, den Schwingkeller oder das Ägeribad. Heute haben wir eine konstruktive Zusammenarbeit. Von aussen werden wir als das Ägerital wahrgenommen. Natürlich necken wir uns hie und da immer noch. Jeder will die noch schönere Gemeinde sein. Das gehört dazu.

Sie sind oft im Dorf unterwegs, suchen den direkten Kontakt zur Bevölkerung. Ist das durch das Wachstum schwieriger geworden?

Die Gemeinde profitiert von einem kontinuierlichen Wachstum. Dank des guten Dorflebens und der vielen Vereine integrieren sich die Zuzügerinnen und Zuzüger rasch. Persönlich habe ich den Kontakt zu den Leuten aktiv gesucht. Es ist wichtig und wertvoll, wenn der Gemeinderat nahe an der Bevölkerung ist. So habe ich gewusst, wo der Schuh drückt. Ich hatte dafür Zeit und habe sie mir auch genommen.

Gibt es ein Projekt, auf das Sie mit besonderer Freude zurückblicken?

Es gibt nicht nur das eine Projekt. Besonders im Bereich Infrastruktur konnten wir vieles realisieren. Wichtig waren mir aber immer auch die kleinen Dinge, ein schmuckes Brückengeländer, Kunst im Dorf oder ansprechender Blumenschmuck. Darauf hatte ich immer ein besonderes Augenmerk gelegt. So nimmt man unser Dorf heute auch als attraktiv und einladend wahr.

Spüren Sie nun eine grosse Vorfreude auf die kommende Zeit?

Ich habe den Job gerne gemacht, hatte immer gute Leute um mich. Probleme hie und da gehören dazu. Ich konnte damit gut umgehen und habe selten einen grossen Druck gespürt. Ich freue mich auf das, was jetzt noch kommt. Meine Tagesstruktur werde ich beibehalten, stehe früh auf, fahre zum Beispiel mit dem Velo um den Ägerisee oder geniesse eine Schwimmrunde. Alles Weitere ergibt sich dann jeden Tag aufs Neue.

Sie waren als Gemeindepräsident stets mittendrin, waren bei vielen Belangen die erste Ansprechperson und das ohne eigenes Handy. Verzichten Sie weiterhin darauf?

Ich habe mir coronabedingt bereits ein eigenes Handy zugelegt. Und es gibt auch eine persönliche Mailadresse. Ich bin ja sowieso immer erreichbar. Zudem war das auch eine Art Schutzstrategie. Ich kam gar nicht auf die Idee, zu Hause die Mails anzuschauen. So konnte ich abschalten und war am nächsten Tag jeweils wieder voller Tatendrang.