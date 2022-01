Inthronisation Steinhausen: Pädi I. hat Bock auf Fasnacht Der neue Steivater ist inthronisiert. Jetzt kann die fünfte Jahreszeit in Steinhausen anrollen.

Steivater Pädi I. ist eingefleischter Fasnächtler. Jetzt ist er das Oberhaupt der Saison. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 22. Januar 2022)

Grosser Tag für Patrick Schriber: Am Samstagabend wurde er im Steinhauser Gemeindesaal inthronisiert – nun ist der 38-jährige «Pädi I.» Steivater. Der gebürtige Hünenberger soll einzig wegen der Fasnacht nach Steinhausen gezogen sein, so sagt er selbst. 20 Jahre ist es her, als er «ungeplant» Gründungsmitglied der Steischränzer geworden war. Dann ergab sich alles irgendwie von selbst. Seither ist er eingefleischter Steinhauser Fasnächtler und auch noch Vorstandsmitglied der Fasnachtsgesellschaft.

Pädis Fasnachtsmotto lautet «Bock Füür Fasi». Er habe diese Phrase vom Motto der Guggenmusik «Defüür und dewidder» abgeleitet, um sein Bedürfnis auszudrücken, endlich wieder Fasnacht machen zu können. Mehr als verständlich; für einen leidenschaftlichen Fasnächtler gibt’s wohl kaum Schlimmeres, als wenn die Saison ins Wasser fällt. Doch jetzt ist das Feuer von neuem entfacht, sagt Pädi I. Nun heisst’s «Bock Füür Fasi»! (fae)