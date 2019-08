Leserbrief Ist am Esaf in Zug nur ein Teil der Schweiz willkommen? Zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) vom 23. bis 25. August in Zug

Zurzeit überbieten sich die Organisatoren des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes mit stolzgeschwellter Schweizer Brust im Chor mit Zuger Politikern und Behördenmitgliedern (Frauen sind nicht mitgemeint) in nationalistischen Tönen. Abgesehen von patriotischen Worthülsen ist jedoch in vielen Bereichen wenig eidgenössischer Geist zu spüren.

Die Rede ist hier nicht etwa von Aufträgen für das Fest, die ins Ausland vergeben wurden. Das passt ja zu Zug, wo bekanntlich das Primat des Geldes gilt. Nein, es geht um eine schweizerische Eigenart, welche eigentlich zu den Grundpfeilern des Landes gehört und einen wichtigen Teil der Identität ausmacht: die Mehrsprachigkeit.

Zehntausende von Besucherinnen und Besuchern werden am Wochenende aus anderen Landesteilen anreisen. In Zug schert man sich einen Deut darum. Begrüssungsplakate oder Signalisationen in den Landessprachen? Fehlanzeige! Alles «uf Düütsch». Eine konsequent mehrsprachige Website? Chasch dänke! Wohl gibt es ein französisches Menü, aber die meisten Seiten sind trotzdem nur Deutsch verfügbar, über die Qualität der spärlich vorhandenen französischen Texte schweigt man lieber («Rire c’est bon pour la santé» lässt grüssen). Italienische Informationen, jetzt wo im Tessin der Schwingsport ein wenig Fuss zu fassen beginnt? Nada! Auf der Website der Stadt oder auf Zug Tourismus Hinweise über die Region für Gäste aus der romanischsprachigen Schweiz. Niet! Vor allem Englischsprachigen wird dagegen von den selbst ernannten Hütern des Schweizertums ständig willfährig der Kotau gemacht.

36 Millionen Budget, aber kein Geld für ein paar Informationen in den Schweizer Landessprachen, wie es bei eidgenössischen Anlässen üblich ist und für einen nationalen Gastgeber selbstverständlich sein sollte! Statt ein Zeichen für freundeidgenössische Werte zu setzen, präsentiert der reiche Kanton Zug ein Armutszeugnis und ein Beispiel von ignoranter Kulturlosigkeit. Und für die, welche sich ebenfalls um so kulturelles Gedöns foutieren: Es ist auch eine vertane Chance, den Binnentourismus nach Zug zu beleben.

Beat Holdener, Zug