Leserbrief Ist das die Blumenpracht? Leserbrief: «Danke für die Blumen», Ausgabe vom 23. Juni

Es gibt am Lorzenweg nicht nur Tops, sondern auch jahrelange Flops. Nach der Binzenstrasse-Brücke in Unterägeri, auch Armenhusbrugg genannt, wurden vor einigen Jahren drei Plattformen aus Granitquadern am Lorzenufer gebaut. Die Anpflanzungen in den drei Blumenkübeln ist seit Jahren ein einziges Desaster. Der Werkhof von Unterägeri ist bestandsmässig sicher im grünen Bereich und nicht unterdotiert. Er könnte eine schöne Anpflanzung ohne weiteres, zur Freude aller bewerkstelligen. Nicht nur einmal habe ich die Gemeinde auf diese Bepflanzung hingewiesen. Zum Beispiel im letzten Jahr. Die Antwort von der Gemeinde lautete, es werde umgehend erledigt, was aber nie geschehen ist. Ich hoffe, dass endlich Taten folgen und der Werkhof zur Tat schreitet, da würde ich mich auch dem Dank anschliessen.

Hans-Rudolf Iten-Hartmann, Unterägeri