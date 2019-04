Leserbrief Ist das Fähigkeit zum Kompromiss? Zu einem Zuger Flugblatt

In einem kürzlich in alle Zuger Haushalte verteilten Flugblatt lese ich folgenden Satz des amtierenden Landammanns und SVP-Regierungsrates Stephan Schleiss: «Ein ganz besonderes Merkmal der politischen Kultur in der Schweiz ist die Fähigkeit zum Kompromiss.» Lieber Stephan, mein Vorschlag: Nimm den Weg nach Herrliberg unter die Füsse und überbringe den bedenkenswerten Satz dem Besitzer der SVP.

Martin Stuber, alt Kantonsrat Zug