Leserbrief Ist denn eine Aufrüstung überhaupt noch nötig? «Die SVP rüstet sich für den nächsten Kampf», «Zuger Zeitung» vom 20. Mai

Die Berichterstattung ist aus einem ganz besonderen Gesichtswinkel zu betrachten. Ihr Reporter, Michel Burtscher, entpuppt sich als waschechter EU-Turbo, voller Hoffnung, dass die Hahnenkämpfe um einen Beitritt in der Schweiz bald ein gutes Ende finden und im Schosse eines geeinten, einträchtigen und friedfertigen Europa enden mögen. «Die SVP rüste sich zum nächsten Kampf», meint er. Ja – ist denn eine Aufrüstung überhaupt noch nötig? Genügt ein wachsames Auge, gesunder Menschenverstand und logisches Denken nicht mehr, um sich eine eigene Meinung zu bilden? Ist die unterwürfige Übernahme der Waffenrichtlinie nicht ein Pyrrhussieg für die Euro-Anbeter, für die souveränitätsbewusste Schweiz jedoch ein Alarmsignal auf höchster Stufe?

Es wird keine EU-relevante Abstimmung mehr geben, ohne dass von den Befürwortern die fürchterlichsten Drohkulissen aufgebaut werden. Ich möchte nicht ständig das freisinnige Damoklesschwert von Petra Gössi, Philipp Müller oder Beat Walti im Nacken spüren. Meine Entscheidungen möchte ich frei und unbehelligt von drohenden «Ausgleichsmassnahmmen» treffen. Die Anschlussfreunde bei der FDP scheinen sich jedem logischen Argument zu verschliessen. Sonntagmittag verfolgte ich eine Diskussion zwischen Petra Gössi und Roger Köppel. Gössi behauptete, unsere Referendumsfreiheit sei auch mit der Unterzeichnung des Rahmenvertrags nach wie vor unangetastet. Köppel warf ein: «Selbstverständlich, aber wenn wir nicht im Sinne Brüssels abstimmen (wie beim Waffenrecht), gewärtigen wir die bis jetzt unbestimmten Strafaktionen, die wir wie ein versklavtes Volk einfach zu erdulden haben.» Jetzt sind wir noch frei, Gegenmassnahmen zu ergreifen, zum Beispiel bei der angedrohten Verweigerung der Börsenäquivalenz. Wer sich einmal erpressen lässt, der wird immer wieder erpresst.

Die «Guillotine-Klausel» – das dümmste je erreichte Verhandlungsergebnis – steht wie ein Menetekel über unseren Köpfen. Die EU wird mit oder ohne Rahmenvertrag weiter mit uns Handel treiben, und es darf einfach nicht sein, dass uns unfähige Verhandlungsführer (Kellenberger) an den Rand des Ruins bringen. Wir sind aber nach wie vor ein freies Land, frei von Bindungen an supranationale Kolosse und brauchen auch keinen freisinnigen Vormund, der unsere Selbstbestimmung für eine Tafel Schokolade an die EU verramscht!

Wir sind ein effizienter, weltweit erfolgreich tätiger weisser Fleck im Herzen Europas, der den nationale Unabhängigkeit anstrebenden EU-Ländern aufzeigt, wie gut es Ländern ausserhalb des EU-Zwangskorsetts geht. Dieser Fleck kann nicht weiter toleriert werden und muss ausgelöscht werden! Wenn die Schweiz dann auf EU-Niveau heruntergewirtschaftet ist oder darunter, werden die Economiesuisse-«Heuschrecken» (Ausspruch eines deutschen Wirtschaftsministers) als Erste ihre neuen ergiebigen Futterquellen in London, im Osten oder in Singapur erschliessen.

Robert Nieth, Walchwil