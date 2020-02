Ist Schnee im Flachland ein Muss? In der Stadt Zug ist es in diesem Winter bisher nie weiss gewesen. Ein Grund zum Klagen?

Carmen Rogenmoser

Gerne träume ich vor mich hin. Am allerliebsten mache ich das beim Beobachten von Schneeflocken, die langsam vom Him­mel schweben. Manchmal wird mir beim Zuschauen fast schwin­delig – eine schöne Erinnerung. Denn so richtig Gelegenheit dazu hatte ich noch nicht. Ich vermisse den Schnee und den Winter.

Dabei geht es nicht in erster Linie um Aktivitäten im Schnee, sondern darum, was die weisse Pracht mit uns macht. Alles wird gezwungenermassen etwas langsamer. Die Fussgänger passen ihr Schritttempo an, das Auto wird vielleicht auch mal stehen gelassen. Der Bus fährt nicht nach Fahrplan, sondern halt dann, wenn er vorwärtskommt. Doch genau das macht es doch auch aufregend. Einmal läuft es in unserem ansonsten so durchgetakteten Alltag nicht wie am Schnürchen.

Klar, als Oberägererin bin ich vielleicht etwas härter im Nehmen als mein Flachländer-Kollege Morosoli. Aber Schnee im Winter gehört auch in der Stadt einfach dazu – trotz Pflotschs. Ich plädiere für mehr Gelassenheit, auch beim Salzstreuen. Zumal dieses nicht nur für die Natur, sondern auch für die Winterschuhe schädlich ist.

Ich gebe die Hoff­nung nicht auf, dass eines Morgens, wenn ich die Storen hochziehe, alles in Weiss getaucht ist.

Marco Morosoli

Ich habe Fotos, welche mich 1963 auf dem gefrorenen Zugersee zeigen. Auf dem 1981 vereisten Ägerisee bin ich auch herumgelaufen.

Früher habe ich bei Schnee bis in die Niederungen immer gesagt, dass ich von der Anti-Schnee-Partei-im-Flachland sei. Dies deshalb, weil sich Schnee im Flachland doch innert kurzer Frist in Pflotsch verwandelt. Das ist eine Folge des grossflächigen Salzwahnsinns. Gehen dann die Temperaturen wieder zurück, dann mutieren die Trottoirs zu Eisbahnen – und die Spitäler haben viele Sturzopfer zu versorgen.

Das ist zum letzten Mal vor zwei Jahren passiert, als es Ende Februar in Europa sehr kalt war. Aber wir vergessen ja so schnell. Schnee ist für mich etwas für die Berge. Dort soll er in rauen Mengen fallen.

Schnee in den Niederungen ist ziemlich schädlich. Das ausgestreute Salz verschmutzt das Wasser und schädigt die Pflanzen.

Salz ist einer der wenigen Roh­stoffe in der Schweiz, dessen Abbau lohnt. Die Schweizer Salinen gehören den Kantonen. Ich hoffe nun einfach nicht, dass es bei zurückgehendem Salzkonsum durch Schneemangel bald heisst: Salzt mit heimischem Salz.