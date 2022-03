Kolumne «Standpunkt:» Ja zum neuen städtischen Energiereglement! Gemeinderätin Maria Hügin befürwortet das Stadtzuger Energiereglement. Maria Hügin, Gemeinderätin FDP Drucken Teilen

Am 15. Mai 2022 stimmt die Stadtzuger Bevölkerung über das neue Energiereglement ab, weil die SVP das Referendum gegen den Beschluss des Grossen Gemeinderats ergriffen hat. Ich unterstütze das überarbeitete Energiereglement, da es wichtige Anreize setzt.

Die Herausforderungen im Bereich Energie und Klimaschutz sind bekanntlich gross und müssen aktiv angegangen werden. Umso erfreulicher ist die Bereitschaft der Zuger Bevölkerung und Unternehmen, Investitionen zu tätigen, welche den Energiebedarf reduzieren, den Einsatz von CO2-freien und erneuerbaren Energieträgern erhöhen und die gesetzlichen Minimalanforderungen übertreffen. Der bisherige im Reglement festgeschriebene jährliche, fixe Betrag konnte in den letzten Jahren die Nachfrage nach Beiträgen nicht decken und es entstand eine Warteliste.

Ich erachte es als wichtig, dass die positive Dynamik von Privaten von der Stadt Zug aufgenommen und weiter gefördert wird. Und genau das macht das neue Energiereglement. Es bietet den Rahmen, um in den nächsten Jahren effektiv und effizient private Investitionen im Sinne des Klimas zu unterstützen.

Dass diese Massnahmen nötig sind, zeigt ein Blick in die Statistik. Im Jahr 2020 waren zum Beispiel immer noch knapp 40 Prozent der Wärmeerzeuger in der Stadt Zug Ölheizungen und rund 55 Prozent der Wärmeerzeuger waren älter als 20 Jahre alt. Noch immer wurden 85 Prozent des Wärmebedarfes in der Stadt Zug mit fossilen Energieträgern gedeckt.

Hier besteht ein grosses Potenzial für konkrete Verbesserungen, das genutzt werden sollte. Das neue Energiereglement macht dies möglich. Es bietet auch die nötige Flexibilität, um auf die künftigen Veränderungen in diesem sehr dynamischen Themengebiet einzugehen. Deshalb macht es auch keinen Sinn, auf mögliche Anpassungen im übergeordneten Recht zu warten.

Viel eher gilt das Motto «was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen». Zuwarten bringt keine Vorteile. Ganz im Gegenteil, die Wartefristen für Beiträge würden erhöht werden und damit würde der Anreiz für Investitionen in Technologien, die unsere Umwelt und unser Klima schützen, sinken. Das bringt niemandem etwas. Nötig ist aber, dass die Wirkung des Förderprogramms gemessen wird und dafür braucht es eine gute Datengrundlage. Nur so kann das Förderprogramm laufend verbessert werden. Umstritten ist die zukünftige Möglichkeit, dass auch öffentlich-rechtliche Körperschaften wie zum Beispiel die ZVB, die Korporation oder die Bürgergemeinde Beiträge erhalten können.

Obwohl ich die Kritik nachvollziehen kann, unterstütze ich diese Anpassung. Viele dieser Organisationen haben Immobilien mit einem hohen Potenzial für energetische Verbesserungsmassnahmen. Durch die städtischen Beiträge haben auch sie noch mehr Anlass, diese zielgerichtet und schnell umzusetzen. Ich bin überzeugt davon, dass das neue Energiereglement die richtigen Anreize setzt, damit die erforderliche Transformation weg von fossilen Energieträgern hin zu nachhaltigen Lösungen gelingen kann.

Deshalb lehne ich das Referendum der SVP ab und sage Ja zum neuen Energiereglement der Stadt Zug!