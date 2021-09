Baar Zuger Jäger feiern: «Jagen ist eine Lebenseinstellung» Dem Zuger Patentjägerverein ist Transparenz und der Dialog mit der Bevölkerung ein Hauptanliegen.

Fran Bogdanovic (links) und Lorian Selimi schauen sich die Waldinstallation an.

Das Wetter ist den Zuger Jägern am Samstag, 25. September, wohlgesinnt. Die milden Temperaturen wirken einladend, um das Jubiläumsfest des Zuger Kantonalen Patentjägervereins (ZKPJV) zu besuchen. Liebevoll hat man vor der Baarer Waldmannhalle einen «Pirschgang» mit diversen authentischen Ständen und informativ gestalteten Tafeln eingerichtet.

Bereits am Vormittag haben sich zahlreiche Besucher eingefunden – während sich der Nachwuchs auf der Hüpfburg vergnügt, verbringen die Erwachsenen an der geselligen Festwirtschaft oder auf dem «Pirschgang» eine gute Zeit. Informationstafeln lehren, dass sich das historische Handwerk der Jagd in den letzten 100 Jahren zwar nicht wirklich – Ausbildung und Ausrüstung aber sehr wohl – verändert haben. Auch modisch hat sich einiges getan, wie ein nostalgischer Blick auf die schick gekleidete Jägergemeinschaft vor 100 Jahren offenlegt. Auch wird der Prozess der «Nachsuche» beschrieben, wo ausgebildete Hunde verletzte Tiere im Wald finden können.

Michael Arnold (OK-Präsident, von links)), Fabian Iten (Vizepräsident) und Christoph Iten (Bauchef) haben den Anlass organisiert. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 25. September 2021)

«Jäger haben ein breites Allgemeinwissen»

Michael Arnold ist OK-Präsident des Jubiläumsfestes und freut sich über das Wetterglück sowie das Interesse der Besucher: «Seit 2018 ist dieser Event in Planung. Uns ist es ein grosses Anliegen, transparent aufzutreten und der Öffentlichkeit näherzubringen, was hinter der Jagd steckt.» Jagd sei nicht bloss ein leidenschaftliches Hobby, sondern eine Lebenseinstellung, die man täglich mit Herzblut lebe, erläutert Arnold: «Man lernt auf der Jagd den Kanton Zug neu kennen. Es ist schön, zu sehen, dass die Gesellschaft wieder mehr zur Natur zurückfindet – was aber mit den Wanderern und Bikern im Wald auch Konfliktpotenzial bietet.» Gerade deshalb sei der Dialog von so enormer Wichtigkeit.

Glücklicherweise erfreue sich die Jagdkunst auch bei der jungen Generation grosser Beliebtheit: «Viele Junge wollen wieder Jäger werden und schliessen den zweijährigen Lehrgang erfolgreich ab. Nach dieser Ausbildung verfügt man über ein breites und umfassendes Allgemeinwissen.» Abschliessend führt Arnold aus, dass die Jagdsaison seit Anfang September laufe und das Abschussziel für die Hirsche bereits erfolgreich erreicht werden konnte.

Im Mai beginnt die Jagdplanung

Auf dem eindrücklichen «Pirschgang» gibt es ausgestopfte Hirsche, Rehe und deren Geweihe zu bestaunen, einen Film zu sehen sowie ein brandneues Buch des ZKPJV zu erwerben. Eine Informationstafel klärt auf, dass Jagd aktiver Naturschutz sei, da die Wildbestände stets im Gleichgewicht sein müssen. Priska Müller, Leiterin vom Amt für Wald und Wild, hat sich an einem Stand eingerichtet: «Im Mai beginnen wir mit den Jägern die Jagdplanung, wobei jeweils etwa 30 Prozent des Sommerbestands als Abschussziel festgelegt wird. Das ganze Jahr über hat unser Amt unterschiedlichste Aufgaben zu verrichten. Füchse, Dachse und Marder richten zum Beispiel im ganzen Kanton viel Schäden an.» Aus diesem Grund würden Bauern das Amt um Hilfe bitten, wenn etwa Füchse in Schafställe eindringen, wobei Fuchsfallen das letzte Mittel seien, so Müller.

Gehören zu den Jägern dazu: Jagdhörner. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 25. September 2021)

Viele Besucher des Fests interessieren sich für die vorgestellten Jagdhunderassen. So auch Arno Grüter aus Cham. Ihm gefällt wie transparent sich der Verein präsentiert: «Ich finde es toll und lobenswert, wie die verschiedenen Aspekte der Jagd so anschaulich vorgestellt werden. Die Jagd ist ein Naturprodukt – und das kommt gut zum Ausdruck.»