Jahresergebnis Pandemie hinterlässt in der Rechnung der Zuger WWZ-Gruppe kaum Spuren – das Ergebnis liegt über den Erwartungen Die Auswirkungen der Coronapandemie konnten der WWZ-Gruppe im vergangenen Jahr nichts anhaben: Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Plus von 39,2 Millionen Franken.

Blick auf das WWZ-Gelände in Zug. Bild: PD

Die WWZ-Gruppe bewegte sich 2021 durch ein anhaltend unruhiges Umfeld. So prägte einerseits die Coronapandemie das Geschäftsjahr. Aber auch die markant gestiegenen Energiepreise auf den internationalen Märkten hinterliessen laut Medienmitteilung der WWZ AG ihre Spuren.

Die WWZ-Gruppe verzeichnete 2021 ein operatives Ergebnis (Ebit) von 32,4 Millionen Franken. Das entspricht einem Rückgang um 13,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies liegt in erster Linie an den höheren Energiebeschaffungspreisen und den höheren Abschreibungen infolge der grossen Investitionen in die IT-Sicherheit, die Fernwärme und den Ausbau in die Glasfaserkabelnetze.

Schnelle Entwicklung bedingt mehr Personal

Der Konzerngewinn bewegt sich mit 39,2 Millionen Franken (+0,5 Prozent) leicht über jenem des Vorjahres. Den Nettoerlös steigerte die WWZ-Gruppe um 8,6 Prozent auf 247,2 Millionen Franken. Dazu beigetragen haben die Wachstumsfelder, höhere Energieabsatzmengen und gestiegene Preise. Die Betriebskosten sind im Rahmen der Wachstumsstrategie der WWZ AG weiter gestiegen, ebenso haben sich im Geschäftsjahr 2021 die Beschaffungskosten um 23 Prozent erhöht.

Dennoch nahm das Ebitda mit 88,8 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr um lediglich 0,8 Prozent ab. Um der schnellen Entwicklung aller laufenden Projekte gerecht zu werden, stellte die WWZ-Gruppe 2021 zusätzliches Fachpersonal in den Bereichen Fernwärme, Marketing und Produktmanagement ein und erhöhte damit die Anzahl Mitarbeitende um drei Prozent auf 488.

«Die WWZ-Gruppe blickt zwar auf ein turbulentes, aber dennoch solides Geschäftsjahr zurück», wird Andreas Widmer, CEO der WWZ-Gruppe in der Mitteilung zitiert. Insbesondere die beiden Fernwärmeprojekte, der Energieverbund Circulago sowie der Wärmeverbund Ennetsee, seien 2021 planmässig vorangeschritten.

Um die Finanzierung der beiden langfristigen Generationenprojekte zu sichern, hat die WWZ AG im Spätsommer 2021 eine Anleihe von 100 Millionen Franken mit einer Laufzeit von zwölf Jahren aufgenommen und die Anleihe an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) kotiert. Dennoch beträgt die Eigenkapitalquote der WWZ-Bilanz noch immer hohe 79 Prozent.

Wachstum in fast allen Sparten

Im Bereich der Elektrizität stieg der Umsatz der WWZ AG im vergangenen Jahr um zwölf Prozent. Hier führten höhere Energie- und Netzpreise zu mehr Umsatz. Insgesamt verkaufte die WWZ AG im vergangenen Jahr 755 Mio. kWh Strom (+7,9 Prozent).

Die Nachfrage bei den Privat- und Gewerbekunden blieb mit 402 Mio. kWh Strom laut Mitteilung im Vergleich zum Vorjahr stabil. Dafür stieg die Nachfrage bei den Marktkunden um beachtliche 24 Prozent. Ausserhalb des Netzgebietes stieg das Absatzwachstum durch Akquisitionen gar um 42 Prozent an. Ebenfalls beachtlich war 2021 die im Vergleich zum Vorjahr um 61,4 Prozent gesteigerte Nachfrage bei den WWZ-Ladelösungen für E-Mobilität, sprich bei den von der WWZ AG betriebenen Ladepunkten.

Trotz des intensiven Preiskampfs im Bereich Telekom erreichte der Umsatz dank eines weiteren Mengenwachstums Vorjahresniveau. Die grössten Zuwachsraten verzeichneten die Dienste Mobiltelefonie und Interaktives Fernsehen.

Der Wärme- und Kälteabsatz stieg um 26,4 Prozent auf 41,5 Mio. kWh bei der Fernwärme und bei der Fernkälte um 52,7 Prozent auf 3,2 Mio. kWh. Das stark wachsende Wärmegeschäft steuerte 2021 knapp 14 Millionen Franken zum Umsatz der WWZ-Gruppe bei. Fernwärme ist vor dem Hintergrund der Energiestrategie 2050 ein wichtiger Baustein für eine klimaneutrale Energieversorgung mit einem grossen Wachstums-potenzial.

Der Gasabsatz der WWZ AG erhöhte sich im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 Prozent auf 529 Mio. kWh. Die Heiznachfrage bei den Privatkunden stieg in erster Linie wegen des kalten Winters.

Aufgrund der angespannten Situation auf den internationalen Energiemärkten musste die WWZ AG die Gaspreise im letzten Jahresquartal erhöhen. Ihr Neuanschlussgeschäft konzentriert die Unternehmung nur noch auf Liegenschaften entlang bestehender Gasleitungen in Gebieten, wo keine Wärmeverbünde oder andere CO 2 -arme Versorgungslösungen geplant sind.

Andreas Widmer gibt operative Führung ab

Die diesjährige Generalversammlung vom 12. Mai 2022 findet wieder physisch statt. Angesichts des soliden Ergebnisausweises und des weiterhin grossen Investitionsbedarfs zum Auf- und Ausbau zukünftiger Wachstumsfelder empfiehlt der Verwaltungsrat eine unveränderte ordentliche Dividende von 33 Franken pro Aktie.

Der langjährige CEO der WWZ AG, Andreas Widmer, der die Geschicke der Unternehmung seit 2009 erfolgreich und mit viel Erfahrung gelenkt hat, hat sich dazu entschieden, an der Generalversammlung die operative Führung an seine Nachfolgerin Esther Denzler zu übergeben.

Ausblick: erhöhte Unsicherheiten

«Die Extremereignisse Krieg in der Ukraine, Sanktionen und die Verwerfungen an den Energiemärkten führen direkt oder indirekt zu erhöhten Unsicherheiten in Bezug auf die Versorgungssicherheit und die Margenentwicklung im Energiegeschäft», erklärt Andreas Ronchetti Salomon, CFO der WWZ AG in der Mitteilung.

Die hohen Beschaffungspreise an den Energiemärkten werden sich aus heutiger Sicht negativ auf das Geschäftsjahr 2022 auswirken. Die Verkaufspreise können nur verzögert und im Rahmen der regulatorischen Vorgaben angepasst werden. «Wir erwarten deshalb vorübergehend tiefere Bruttomargen im Energiegeschäft», so der WWZ-Finanzchef weiter. Aufgrund der soliden Finanzierung und genügender Liquiditätsreserven stehe die WWZ AG auch im aktuell turbulenten Umfeld robust da. (haz)