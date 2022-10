Vereine&Verbände Jam On feiert Jubiläum Der Zuger Radiosender Jam On blickt auf ein erfolgreiches 5-Jahre Jubiläumsfest zurück!

Das Jugend-Radio an der Industriestrasse in Zugm, hat sich vor fünf Jahren umbenannt und sich seither der Urbanen Musik verschrieben. Das Jubiläum wurde mit mehreren speziellen Anlässen wie beispielsweise einem 24Stunden Livestream und einer unvergesslichen Party in der Zuger Galvanik gefeiert!

Bei diesem Fest gaben sich lokal und national bekannte Rapper und DJs die Klinke in die Hand und sorgten bei den zahlreich erschienenen Gästen für Begeisterung.

Eine Bühne für Newcomern und Szenengrössen

Die 250 Gäste erfreuten sich an Liveshows der Zuger Rapcrew Änetsee, Mü man & Sterneis und dem Berner Headliner Nativ. Davor und danach sorgten die Hauseigenen DJs Styledealer, Selcta Iray und Justinmind für ausgelassene Stimmung auf dem Dancefloor. Das überzeugende Line-up ist keine Überraschung: Jam On steht seit Jahren in Kontakt mit den freshsten Newcomern und den bekanntesten Szene­grössen und darf diese regelmässig als Sendungsgäste begrüssen. Dass nebenbei auch noch die hauseigene, traditionsreiche Hip-Hop-Plattform Aightgenossen ihr 20-jähriges Bestehen mitfeierte, dürfte wohl ebenfalls ein wichtiges Argument für die Relevanz des Events gewesen sein.

Die Freude auf die nächsten Jahre ist gross

Der neue Jam-On-Geschäftsführer Till beschreibt den Event als «wunderbaren, authentischen und gut besuchten Geburtstag, organisiert von der Zuger Jugend für die Zuger Jugend» – Was will man mehr? Die nächsten 5 Jahre können kommen!