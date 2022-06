Vereine & Verbände «Jede Etappe hat ihren Reiz» Am 19. Juni ist Halbzeit bei der Zugerberg-Finanz-Trophy. Aktuell führt Melanie Daly.

Aktuell auf dem Podest der Vielstartenden: Melanie Daly aus Neuheim.

Wie in den vergangenen Jahren liegen die Höllgrotten Harriers auch dieses Jahr mit viel Vorsprung an der Spitze der Vereinsrangliste. Die gut 50 Läuferinnen und Läufer sind bereits über 800-mal gestartet und haben bereits 5200 Kilometer auf ihrem Konto. Beim zweitplatzierten Veloclub Menzingen sind es «erst» 3600 Kilometer. An dritter Stelle folgen die Pauwerbiker mit 2500 Kilometer.

Die fleissigste Harrier-Läuferin ist Melanie Daly aus Neuheim. Sie steht nicht nur vereinsintern an der Spitze, sie ist die fleissigste Teilnehmerin überhaupt. Auf ihrem Konto sind bereits über 500 Kilometer, erlaufen mit rund 80 Starts. Etwas mehr hat aktuell nur Armin Kirchhofer aus Baar. Angesprochen auf ihre Leistung, zeigt sich Daly überrascht: «Wow, ich war mir gar nicht bewusst, dass ich bei den Vielstartenden aktuell auf dem Podest stehe.»

Bewegung ohne grossen Druck ins Leben einbauen

Letztes Jahr hatte sie sich vorgenommen, alle Rundstrecken zu laufen. «Dieses Jahr wollte ich es eigentlich etwas ruhiger angehen, aber voilà, jetzt sind es doch schon wieder ziemlich viele Starts.» Sie liebt die abwechslungsreichen, coupierten Strecken wie jene im Steinhauser Wald, die lange in Zug oder Baar. Letztere beschreibt sie mit «anspruchsvoll, aber belohnend». Grundsätzlich hätten aber alle Etappen ihren Reiz.

Sie wolle auch die weiteren Etappen in erster Linie geniessen: «Ich laufe sehr gern mit meinem Mann und meinen Kindern. Ich freue mich, wenn ich ihnen als gutes Beispiel vorausgehen und ihnen zeigen kann, wie sie die Bewegung ohne grossen Aufwand und ohne Druck in ihr Leben einbauen können.»

Mit ihren vielen Starts hat Daly bereits vor Halbzeit der Trophy die Höhemeter-Challenge geschafft. Sie konnte damit die Geschenke bei 2000, 4000 und zum Schluss bei 8000 Höhenmeter von der Zugerberg Finanz AG entgegennehmen.

Hinweis

Alle Details und Ranglisten finden Sie jederzeit online unter zugerbergfinanz-trophy.ch.

