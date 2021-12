Leserbrief Jeder Mensch hat ein Immunsystem Zu den Coronamassnahmen

Nachdem ich nun ein Zertifikat als «Coronagenesener» habe, wollte ich endlich wieder (nach einem halben Jahr!) ins Hallenbad schwimmen gehen. Normalerweise gehe ich seit meiner Jugendzeit zwei- bis dreimal in der Woche schwimmen. Doch der Einlass wurde mir verwehrt. Es brauche ein G+-Zertifikat! Wir haben es weit gebracht in dieser Gesellschaft. Da ist man kerngesund und darf ohne zusätzlichen Test nicht schwimmen gehen. Diese leidige Testerei ist so etwas von Schikane. Noch vor fünf Jahren hatten wir auch eine Grippewelle. Doch weil da noch nicht getestet wurde, haben die, welche Fieber, Husten oder Schnupfen hatten, einfach Rücksicht auf die Mitmenschen genommen.

Man hat auch früher nicht einfach den Leuten ins Gesicht gehustet, sondern sich abgewendet oder ins Taschentuch gehustet. Und wenn man Fieber hatte, ist man einfach einige Tage zu Hause geblieben, hat Tee getrunken und die Grippe herausgeschwitzt. Natürlich sind auch Menschen an der Grippe gestorben. Aber da hat man kein Theater daraus gemacht, denn es gab in der Vergangenheit immer wieder «Auf und Abs» von Todesfällen. Schaut man die langjährige Statistik an, hatten wir schon früher Unterschiede von Todesfall-Phasen. Und auch die letzten drei Jahre zeigen keinen Unterschied zur langjährigen Todesfall-Statistiken. Doch nun, mit dieser Testmanie, wird die Gesellschaft verunsichert. Es wird den Menschen Angst eingetrichtert. Und mit dieser Angst hat die Pharmaindustrie das grosse Geschäft entdeckt und hegt und pflegt es mit Hilfe der Regierungen weiterhin. Als ob wir nicht schon immer Viren, Bakterien, Bazillen und so weiter gehabt hätten.

Durch diese Massnahmen wird die Wirtschaft und leider auch das zwischenmenschliche Zusammenleben kaputtgemacht. Wie lange braucht die Gesellschaft noch, bis sie merkt, wo es eigentlich langgeht? Haben die Leute kein Vertrauen mehr in eine höhere, natürliche Macht? Muss alles nur noch mit Pillen und Medikamenten «geheilt» werden? Dabei hat jeder Mensch ein Immunsystem. Aber wenn man es mit solchen Mitteln beeinflusst, kann es sich gar nicht mehr richtig entfalten. Mit diesen Mitteln entfernen wir uns immer weiter weg von unserem natürlichen Abwehrsystem. Meiner Ansicht nach ist das kontraproduktiv. Ganz abgesehen davon, dass sich die Gesellschaft durch diese Massnahmen leider in zwei Lager geteilt hat. Dazu kommt der negative Einfluss auf das Wirtschaftssystem. Nun bleibt mir nichts anderes übrig als abzuwarten, denn ich sehe keinen Sinn in dieser Testerei. Und wenn ich nun jeden Tag schwimmen gehen möchte, müsste ich, als kerngesunder Mensch, jeden Tag einen Test machen? Und dann diese unsägliche Maskengeschichte. Hat sich durch das Maskentragen, ausser dem negativen Einfluss auf die Kinder (unsichtbare Mimik) und die Umwelt, irgendetwas geändert? Ich überlasse die Antwort dem geneigten Leser.

Ernst Küng, Cham