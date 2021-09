Leserbriefe Jeder Mensch soll selbst entscheiden dürfen Gedanken zum gegenseitigen Umgang in der Pandemie.

Laterales Denken (Latein: «latus» für «Seite»), oder auch Querdenken genannt, ist eine Denkmethode, die im Rahmen der Anwendung von Kreativitätstechniken zur Lösung von Problemen und kreativen Ideenfindung eingesetzt werden kann. 1967 wurde der Begriff von Edward de Bono verbreitet und seitdem in unzähligen Veröffentlichungen ohne negativen Beigeschmack verwendet. Umgangssprachlich wird oft mit Querdenken auch «um die Ecke denken» verstanden. Das Antonym (gegensätzliche Bedeutung) dazu lautet vertikales oder lineares Denken.

Nun, mit linearem Denken gehen alle Lösungen in die gleiche, häufig vorgegebene Richtung und wir würden, wenn es keine Querdenker geben würde, immer noch in den Bäumen hausen und glauben, die Erde sei flach.

Die innovativsten Firmen stellen bevorzugt Menschen ein, die nicht dem gängigen Lösungsmuster folgen, sondern sich als ideenreich in anderen Dimensionen denkend entwickeln. Andere Wege gehen, die das Leben nicht erschweren, sondern leichter machen, ist das Ziel. Befreit sein von herkömmlichem Denken und Handeln mit dem Ziel: mehr persönliche Freiheit, mehr Lebensqualität, mehr Unabhängigkeit.

In diesem Sinn: Danke, dass mich viele in die Schublade Querdenker stecken, ist mir eine Ehre, mit ebenfalls in jener Schublade steckenden Persönlichkeiten gesteckt zu werden. Bekannte Querdenker, die schon vor 2020 so genannt wurden (Auszug): Marie Curie, Wissenschaftlerin und erste Nobelpreisträgerin. Nikolaus Kopernikus, Astronom, Arzt und Ketzer mit der Behauptung, die Sonne drehe sich nicht um die Erde. Jeremias Gotthelf, Querdenker und Zeitkritiker. Von Christoph Kolumbus, da Vinci, Aristoteles über Einstein bis Galilei, Tesla, Newton und unzählige mehr. Alle zu ihren Lebzeiten meist stark kritisierte und manchmal verfolgte Querdenker.

Ich befürchte, dass Menschen, die andere Mitmenschen Querdenker nennen und das negativ meinen, das aktive, kritische Mit- und Weiterdenken (zeitweise?) eingestellt haben und sich lieber in einer prall gefüllten Schachtel namens «Ich lasse auswärts für mich denken und lenken» wohlfühlen. Dürfen sie auch. Und fühlt sich jetzt jemand beleidigt, war das nicht meine Absicht.

Meine Absicht ist, dass jeder selbstständig denkende Mensch für sein Leben selbst entscheiden darf und muss, was für ihn richtig ist, sich den Gesetzen und Geboten, wo sinnvoll, anpasst und andere nicht im Leben gefährdet oder einschränkt, weder im Denken noch Handeln, damit der nächste Vorschritt kein Rückschritt wird.

Silvio Zimmermann, Unterägeri