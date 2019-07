Wettbewerb Jetzt abstimmen: Welche Schwingfans gewinnen Tickets fürs Eidgenössische? Die Luzerner Zeitung und ihre Regionalausgaben verlosen 16-mal 2 Tickets fürs Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Zug. Bestimmen Sie, welche 16 Leserinnen und Leser die begehrten Tickets erhalten.

Je mehr Stimmen ein Foto erhalten hat, desto weiter nach oben klettert es in der interaktiven Rangliste. Das Voting endet am Montag, 5. August, um 17 Uhr.

Die 16 Bilder mit den meisten Stimmen gewinnen je 2 gedeckte Sitzplätze für am Samstag oder Sonntag (24./25. August) in der Schwingerarena in Zug im Wert von je 122,50 Franken. Die Gewinner werden am 6. August benachrichtigt.