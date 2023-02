Jodlerfest «Parkplätze mit Shuttleservice zum Festplatz gibt es nicht»: Jodlerinnen und Jodler reisen mit dem Zug an Mitte Juni findet das Eidgenössische Jodlerfest statt. Das Organisationskomitee erwartet an den drei Festtagen rund 15'000 Jodlerinnen und Jodler sowie 150'000 Besuchende. In einem Punkt geht der Ausrichter des Festes einen neuen Weg.

Die Zugerland Verkehrsbetriebe präsentieren einen neuen Linienbus in Jodlerfest-Optik. Stefan Kaiser (Zug, 01. Februar 2022)

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest im August 2019 setzte bezüglich der Transportarten neue Massstäbe, indem die Besucherinnen und Besucher möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen sollten.

Der Zuger Regierungsrat Stephan Schleiss, der oft zwischen Wohn- und Arbeitsort mit dem Velo unterwegs ist, betonte mit Nachdruck, dass diese Strategie für die Jodlerinnen und Jodler wie auch die Besuchenden des Brauchtumsanlasses Gültigkeit habe.

Das Eidgenössische Jodlerfest in Zug (16. - 18. Juni 2023), geht noch einen Dreh weiter. «Grossflächige Parkplätze mit Shuttleservice zum Festplatz gibt es in unserem Festkonzept nicht», sagte der Festkomitee-Präsident Stephan Schleiss anlässlich eines Meetings in der Skylounge des Uptowns in Zug vom Mittwoch. Da viele Jodlerinnen und Jodler ausserkantonal untergebracht sind, dürfte man an diesen drei Tagen auch in Zügen den urtümlichen Gesang hören.

Im Bild von links: Philipp Hoffmann (Leiter Markt ZVB), Stephan Schleiss (Bildungsdirektor und OK Präsident Jodlerfest) und Cyrill Weber (CEO ZVB). Stefan Kaiser (Zug, 01. Februar 2022) / Pd

Jodeln, Fahnenschwingen wie auch das Alphornblasen sind zudem im Jetzt angekommen. Die korrekte Tracht ist immer noch gefordert, aber auf einem Flyer steht «Save the Date». Die deutsche Übersetzung dieses Slogans mit «Merk dir das Datum» mag da hölzern tönen.

Bereits in Jodlerfeststimmung sind die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB). Sie liessen einen Elektrogelenkbus der neusten Generation mit allerlei Jodlerinnen und Jodlern und ihren wichtigsten Utensilien kleben. Ab Donnerstag verkehrt der Jodlerbus auf dem Liniennetz der ZVB.

Der neuen Linienbus der ZVB in Jodlerfest-Optik. Stefan Kaiser (Zug, 01. Februar 2022)

Wer Schweizer Brauchtum liebt, muss sich noch ein weiteres Eidgenössisches rot im Kalender anstreichen. Es findet von 11. bis 13. August 2023 in Menzingen statt. Es treffen sich dort die Trychlen und Schellen.

Zum Fest erwarten die Organisatoren an drei Tagen rund 10'000 Besucher. Und wohl auch bei diesem Brauchtumsanlass gilt: Mit dem ZVB-Bus nach Menzingen und wieder zurück.