Jodlerfest Zug Von «Flugshows gehören abgeschafft» bis zu «Weitermachen»: So reagiert unsere Leserschaft auf die Absage der Patrouille Suisse-Show Beim Training der Patrouille Suisse kam es zu einem Flugunfall. Dabei stürzte die Nase eines Jets auf ein Gewerbegebiet in Baar. Nun wurde die Show der Fliegerstaffel kurzfristig abgesagt. Was hält die Leserschaft davon?

Es ist ein denkbar schlechter Start für das eidgenössische Jodlerfest in Zug: Nachdem sich bei einem Training der Patrouille Suisse am Donnerstag zwei Jets touchierten, stürzte die Nase eines Fliegers auf ein Gewerbegebiet in Baar. Eine Person wurde dabei verletzt – und die auf Freitag angesetzte Show der Fliegerstaffel kurzfristig abgesagt.

Bei der Leserschaft kommt diese Entscheidung gut an: So erklärten bei einer Live-Abstimmung dieser Zeitung rund 80 Prozent der Leserinnen und Leser, dass sie die Absage der Flugshow richtig finden. 932 Personen haben bisher an der Abstimmung teilgenommen.

«Schuss vor den Bug»

Auch in den Kommentaren auf Facebook schlägt sich dieses Bild nieder: Eine Leserin schreibt etwa, dass der Zwischenfall allen Beteiligten wieder mal bewusst machen sollte, wie gefährlich und unnötig diese «teuren, lärmerzeugenden Aktivitäten» seien. «Es ist verantwortungslos, dazu noch über bewohntem Gebiet», meint sie.

Ein anderer Leser findet, dass solche Flugshows «so was aus den 70ern sind und grundsätzlich abgeschafft gehören». Eine weitere Person schreibt: «Absagen. Aber vermutlich muss zuerst immer etwas passieren.» Ähnliches Bild bei einer Leserin, die im Zusammenhang mit der Flugshow der Patrouille Suisse von einem «Schuss vor den Bug» spricht – «wer weiss, was am Weekend bei der Veranstaltung passiert wäre», sagt sie.

Auf Instagram decken sich die meisten Reaktionen der LZ-Community mit denen auf Facebook: «Alles andere wäre eine Zumutung», «Absage ist gut», «Hat über einer Stadt nichts zu suchen» – um nur einige Reaktionen zu nennen. Selbst begeisterte Fans der Patrouille Suisse scheinen die Entscheidung zu verstehen: «Safety first. Ich finde Flugshows zwar spektakulär, aber die Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen», heisst es etwa. Eine andere Person erklärt, dass sie die Patrouille Suisse zwar gerne sehe, aber die Entscheidung richtig und respektvoll finde.

Doch es gibt auch Unverständnis. Eine Leserin kann die grosse Aufregung etwa nicht nachvollziehen: «Gönd doch eifach alli nöm zom Huus uus. Chönnt doch öpis passiere», sagt sie. Ein anderer Leser pflichtet ihr auf Facebook bei. Man solle «weitermachen», Flugshows fände er. faszinierend.

Die Eröffnung des Jodlerfestes in Zug findet nun aber mit der Zustimmung einer überwältigenden Mehrheit der Reaktionen ohne Flugshow statt – einer grossartigen Feststimmung wird dies kaum im Wege stehen.