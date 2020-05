Johann Dürmüller aus Unterägeri wird vermisst Der 80-jährige Johann Dürmüller wird vermisst. Die Zuger Polizei sucht nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Johann Dürmüller Bild: PD

(jus) Der 80-jährige Johann Dürmüller aus Unterägeri wurde zuletzt am Mittwochmittag, 27. Mai 2020, an seinem Wohnort gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur, wie die Zuger Polizei am Samstagnachmittag mitteilt. Die vermisste Person ist dement und dringend auf Medikamente angewiesen.

Johann Dürmüller ist ca. 170 cm gross und besitzt eine mittlere Statur. Er hat grau-weisse Haare. Der 80-Jährige trägt eine goldfarbene Brille, und vermutlich einen Strohhut sowie eine schwarze Jacke. Die Zuger Polizei bittet die Bevölkerung, Hinweise über den Verbleib des Vermissten per Telefon (041 728 41 31) zu melden.