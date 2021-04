Joint-Venture

(haz) Die Realisierung des CO 2 -neutralen Gesamtenergiesystems auf dem Tech-Cluster-Zug-Areal schreitet laut WWZ-Mitteilung planmässig voran: Die PV-Anlage auf dem Zephyr Hangar ist in Betrieb, die Anlage auf dem Produktionsgebäude «Mistral» ist in Planung; das Parkhaus «Mobility Hub Zug Nord» ist im Bau, hier werden im Frühjahr 2022 die ersten 26 Ladestationen installiert; ebenfalls in Bau sind die Energiezentrale (Inbetriebnahme Oktober 2022) und das Leitungsnetz in der Industriestrasse.