Jubiläum 125 Jahre Heller Druck AG: Die bewegte Geschichte der Chamer Traditionsdruckerei Das einstige Buchbinderatelier ist heute eine Druckerei samt Kreativagentur. Der 45-jährige Nino Izzi hat hier seine Lehre gemacht und die Geschäftsleitung 2005 von der vierten und letzten geschäftsaktiven Heller-Generation übernommen. Erfolgreich hält er sich auf dem umkämpften Markt.

Geschäftsinhaber Nino Izzi (rechts) und Geschäftsleiter Reto Egloff im Sitzungszimmer der Heller Druck AG in Cham. Im Hintergrund die vielen Drucksachen, die sie für ihre Kunden schon angefertigt haben. Bild: Maria Schmid (15. März 2022)

Das kultige weisse Haus mit Türmchen an der Sinserstrasse 2 in Cham beim Kreisel, wo die Raiffeisenbank steht, dürfte wohl jeder Chamerin und jedem Chamer bekannt sein. Was 1897 in diesem Haus als Buchbinderatelier Heller mit angegliederter Papeterie begann, ist heute die Traditionsdruckerei Heller Druck AG. Heuer wird ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. Geschäftsinhaber ist seit 2005 der 45-jährige Nino Izzi, der das frühere Familienunternehmen von Christoff Heller in der vierten Generation übernommen und seither sukzessiv ausgebaut hat. Warum die kleine Druckerei mit 40 Mitarbeitenden seit so vielen Jahren in einem umkämpften Markt noch erfolgreich wirtschaftet, begründet Izzi mit der «Extrameile», die er und sein Team für jeden Kunden zu gehen bereit sind.

Rechts das 1897 eröffnete Buchbinderatelier Heller mit angegliederter Papeterie in Cham. Bild: PD

«Diese Extrameile gehört zu unseren hohen Standards, und das schätzen unsere Kunden», weiss Izzi. «Ebenso spürt man unsere Begeisterung für die Herstellung schöner und überzeugender Produkte – ein Funke, der vom Team auf die Kundschaft überspringt», ergänzt der 51-jährige Geschäftsleiter Reto Egloff. Beide Männer haben seinerzeit ihre Ausbildungen als Typografen bei Heller Druck AG absolviert. Damit sind sie nicht alleine: «Rund ein Viertel unserer Angestellten sind ehemalige Auszubildende, die geblieben sind oder wieder zu uns zurückgefunden haben», erzählt Izzi.

Das weisse Haus mit Türmchen an der Sinserstrasse 2, in dem sich die Heller Druck AG seit 1897 befindet, ist wohl jeder Chamerin und jedem Chamer ein Begriff. Bild: PD

Produziert wird seit 2012 in der Shedhalle Langrüti in Hünenberg See

Zum Erfolg trägt auch die Spezialisierung auf Druckveredelung wie Prägungen und Stanzungen bei, für die Heller Druck AG mittlerweile schweizweit bekannt ist. Egloff sagt:

«Wir versuchen, alle Kundenwünsche zu erfüllen, egal wie exklusiv sie sind.»

Zur Palette der Druckprodukte gehören Briefschaften genauso wie gefalzte Einladungen oder edel inszenierte Bücher. «Ein wachsendes Segment stellen Direct Mailings dar», erzählt Egloff weiter. Die personalisierten Schreiben werden nach dem Druck direkt kuvertiert und der Post übergeben. Zur Kundschaft, die auf die vielfältigen Fertigkeiten der Druckerei setzt, zählen lokale, nationale und internationale Unternehmen wie Apple Schweiz, Guerlain oder die Swiss Music Awards.

Die Produktion von Heller Druck befindet sich seit 2012 in der denkmalgeschützten Shedhalle Langrüti in Hünenberg See. Bild: PD

Nachhaltigkeit wird in der denkmalgeschützten Shedhalle Langrüti in Hünenberg See, wo sich die Produktion seit 2012 befindet, grossgeschrieben: «Wir heizen mit Erdwärme, nutzen nur Ökostrom, all unsere Produkte sind aus garantiert nachhaltiger Forstwirtschaft und durch uns zu 100 Prozent CO 2 -kompensiert, wir benutzen im Offsetdruck Biofarben und verzichten auf UV-Drucktechnologie», zählt Izzi auf und fügt an:

«Gerade auch als Familienvater liegt es mir am Herzen, unserer Umwelt Sorge zu tragen und unseren nächsten Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen.»

In der Druckhalle in Hünenberg See werden der Natur zuliebe beim Offsetdruck nur Biofarben genutzt und es wird auf UV-Drucktechnologie verzichtet. Bild: PD

Hauseigene Kreativagentur «silent studio» wurde erschaffen

Für ihre Schwarzkunst wurde die Heller Druck AG schon mehrfach ausgezeichnet. Beim Swiss Print Award, bei dem jährlich herausragende Druckprojekte gekürt werden, staubten sie 2014 Silber, 2019 Bronze und 2020 Gold ab. «Prämiert wurden ein aufwendig gefertigtes Buch sowie unsere eigene Unternehmensdokumentation», erzählt Izzi. Zudem verlieh ihnen die Gemeinde Cham 2021 den «CHAMpion» für die besondere Leistung in der Sparte Wirtschaft. Diese Ehrung erfülle beide mit Dankbarkeit und auch etwas Stolz.

Insbesondere durch die zunehmende Nachfrage nach Webauftritten erweiterte Izzi das Angebot mit der Schaffung der hauseigenen Kreativagentur «silent studio». Hier erarbeiten Grafiker, Fotografen, Nutzungserlebnis-Spezialisten und Webentwickler, Markenkonzepte und Corporate Design. Ausserdem gestalten sie Printmedien und konzipieren, designen und programmieren Webseiten. «Jeder Kreativprozess entsteht in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, ohne weitere Schnittstellen. Das wird ebenfalls sehr geschätzt», so Izzi.

Krise in der Ukraine ist für den Papiermarkt verheerend

Trotz des Erfolgs gibt es auch Wolken am Branchenhimmel. Ausgelöst durch die Coronapandemie und nun auch verschärft durch die Krise in der Ukraine, ist die Lage auf dem Papiermarkt verheerend. «Der Zellstoffpreis ist durch gestiegene Transportkosten in die Höhe geschossen, viele Papierfabriken hatten in der Coronazeit keine Arbeit und sind dadurch eingegangen, oder sie haben sich umorientiert und stellen kein grafisches Papier mehr her», führt Egloff aus. So sei neben den massiv steigenden Preisen auch die Verfügbarkeit ein grosses Problem. «Heller Druck schätzt sich in dieser Situation umso glücklicher, über ein grosses, eigenes Papierlager zu verfügen», freut sich Izzi. Durch dieses vorausschauende Einkaufen können sie die derzeit bis zu mehreren Monaten betragenden Lieferfristen der Papierhändler gut überbrücken.

Nino Izzi und Reto Egloff blicken zuversichtlich in die Zukunft. Sie sind voller Motivation, noch viele Jahre im Druckgeschäft mitzumischen.