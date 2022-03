Jubiläum Viehzüchter wetteifern in Zug um einen Platz auf dem Podest Die Organisation Braunvieh Schweiz feiert heuer ihr 125-Jahr-Jubiläum. Die traditionelle Bruna findet heuer an den ersten beiden Wochenenden im April auf dem Zuger Stierenmarktareal statt. Eine Titelverteidigerin ist erneut am Start.

Der «Schweizer Bauer», das Fachblatt in den landwirtschaftlichen Kreisen, ordnet die Bruna 2022 mit der Titelzeile «Das grosse Braunvieh-Jubiläum in Zug» ein. Am Ort des traditionellen Stierenmarktes, der jeweils Anfang September stattfindet, erwarten die Organisatoren am 2. und am 3. April 2022 das Original Braunvieh (OB). Die Brown-Suisse-Tiere erhalten dann am 8. sowie am 9. April 2022 ihre Bühne.

Das Interesse, die Tiere in Zug zu zeigen, ist sehr gross, wie Braunvieh Schweiz auf ihrer Website www.braunvieh.ch vermeldet. Beim Original Braunvieh sind rund 700 Anmeldungen eingegangen. Bei der Rasse Brown Swiss (BS) haben Züchter circa 1100 Tiere vorvisioniert. Beim Braunvieh geht der Veranstalter davon aus, dass 300 Tiere zum Wettbewerb zugelassen sind. Die gleiche Anzahl Tiere soll von der Rasse BS sein.

Beim Braunviehzuchtverband ist zu lesen, dass das Schweizer Braunvieh aus den beiden Zuchtrichtungen Brown Swiss (BS) und Original Braunvieh (OB) besteht. Letztere gilt als fitte Eiweissrasse beim Rindvieh. Gleichzeitig zeigt sie ein grosses Leistungspotenzial beim Milchvieh (Brown Swiss) und bei der Doppelnutzung für Milch und Fleisch (Original Braunvieh). Das Original Braunvieh ist in der Ostschweiz, im Südtirol wie auch im Allgäu anzutreffen. Die Rasse Brown Suisse ist nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika (USA/Kanada) auf den Wiesen zu sehen.

Eine Titelträgerin tritt nach fünf Jahren wieder an

Heuer kommt es bei der Bruna in Zug bei der Brown-Swiss-Rasse (BS) zu einer speziellen Situation: Die BS-Siegerkuh aus dem Jahre 2017 wagt sich fünf Jahre später noch einmal in den Ring. Ob sie es schafft, ein zweites Mal zuoberst auf dem Treppchen zu stehen? Der «Schweizer Bauer» schreibt zum Favoritenkreis in der BS-Klasse: «Es wäre aber nicht zum ersten Mal, wenn eine unbekannte Kuh an einer grossen Schau der Konkurrenz ins Rampenlicht rücken würde.»

Auch die Landwirtschaft hat sich gegenüber neuen Formaten geöffnet: An der diesjährigen Bruna – die Messe findet alle fünf Jahre statt – gibt es erstmals ein «Bruna-Experten-Studio». Der Braunviehverband verspricht, auch seine Website auf dem aktuellst möglichen Stand zu halten. An beiden Bruna-Wochenenden steht Interessierten auch ein kommentierter Livestream zur Verfügung.

Die Bruna 2022 auf dem Stierenmarktareal an der Allmendstrasse in Zug findet ohne jegliche Coronavirus-Restriktionen statt. Möglich macht dies ein Bundesratsentscheid von Mitte Februar 2022. Dem Organisationskomitee blieb also nicht viel Zeit, die Ausstellung den jetzt gültigen Rahmenbedingungen entsprechend zu planen. Wie der Veranstalter zudem noch meldet, muss für das Festgelände kein Eintritt bezahlt werden.

Das Original-Braunvieh-Wochenende beginnt am Samstag, 2. April, und am Sonntag, 3. April, jeweils um 9 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt sind die Ausstellung wie auch die Festwirtschaft offen. Das Brown-Swiss-Wochenende beginnt bereits am Freitag, 8. April. Tags darauf ist auf dem Stierenmarktareal den ganzen Tag über Betrieb.

Seit 1938 den Hauptsitz in Zug

Die Bruna 2022 ist eine spezielle Veranstaltung. Ein Rückblick: Im Jahre 1897 wird der Verband Schweizerischer Braunviehzuchtgenossenschaften gegründet. Erster Sitz dieser Vereinigung ist Bünzen im Kanton Aargau. Der erste Präsident der Vereinigung stammt aus dem Kanton Luzern. In dessen Hauptort zügelt der Verband dann im Jahre 1910. 1938 verlegt der Schweizerische Braunviehzuchtverband seinen Hauptsitz an die Chamerstrasse 56 in Zug. Dort befindet sich die Schweizer Niederlassung der Vereinigung der Braunviehzüchter noch heute.

In den vergangenen Jahren frischte der Braunviehzuchtverband seinen digitalen Auftritt auf. Passend zur Bruna 2022 hat die Züchter-Organisation zudem das Eintrittsportal dieser Veranstaltung überarbeitet. Zudem ist ein Leitbild «Strategie 2030» erstellt und umgesetzt worden.