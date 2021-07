Vereine/Verbände Jugendliche stärken ihr Selbstvertrauen Bei Selbstverteidigungskursen des Zirkus Grissini lernen junge Mädchen, wie sie sich wehren können.

Zu wissen, wie man sich wehren kann, gibt Selbstvertrauen. Bild: PD

Sieht man den jugendlichen Akrobatinnen beim Training zu, wenn sie Neues ausprobieren oder Geübtes verfeinern, spürt und sieht man ihr Selbstvertrauen, ihre Stärke, die Sicherheit in ihren Bewegungen.

Manchmal aber, gerade in den dunklen Jahreszeiten, nach dem Training am Abend, schleicht sich auf den Heimweg ein mulmiges Gefühl ein. Ein dunkler Schatten, Schritte von hinten, ein schlecht beleuchteter Weg. Dann fehlt es manchmal, das Selbstvertrauen, das eben beim Training noch so präsent war.

Zweite Durchführung nach positivem Echo

Das brachte Sara Steiner, Leiterin der Zirkusschule Grissini und selbst Mutter einer 15-jährigen Tochter, auf die Idee, im Trainingslokal des Grissini einen halbtägigen Workshop anzubieten. Dieser richtete sich an die 13- bis 17-jährigen Mädchen und hatte zum Ziel, das Selbstvertrauen der Jugendlichen zu stärken und ihnen Strategien zur Selbstbehauptung zu zeigen. Der Workshop fand im Trainingsraum mit vertrauten Personen statt und wurde von einem Profi, der ausgebildeten Pallastrainerin Karin Vonwil, geleitet. Die Resonanz von Eltern und Artistinnen war so überwältigend positiv, dass sogar ein zweiter Termin zustande kam. 12 Mädchen zwischen 13 und 15 Jahren überlegten gemeinsam, wie man Gefahrensituationen frühzeitig erkennt, darauf reagiert und sie entschärfen kann. Ein weiteres Thema war, die eigenen Grenzen zu kennen und diese auch klar und unmissverständlich aufzuzeigen. In Partnerübungen übten die Jugendlichen Strategien und Taktiken, wie sie sich wehren können, lernten lautstark Grenzen zu setzen und ihre eigene Stärke zu zeigen. Besprochen wurde auch, welche Alltagsgegenstände der Verteidigung dienen können. Allein schon die Tatsache, dass sie nun weiss, dass sie nicht wehrlos sei, gäbe ihr Selbstsicherheit, meinte eine der Teilnehmerinnen am Ende des Workshops. Besonders beeindruckt hatte die Mädchen, dass praktisch jeder Gegenstand im Rucksack oder der Schultasche zum Verteidigen eingesetzt werden kann. Sichtlich zufrieden über ihr neues Wissen und mit einem neuen Stück Selbstvertrauen starteten die Mädchen ins Wochenende.

Im Jahr 2006 als kleines Quartierprojekt gegründet, ist der Kinder- und Jugendzirkus Grissini zum festen Bestandteil der Zuger Vereins- und Kulturlandschaft geworden. 220 Kinder im Vorschul- und Primarschulalter trainieren wöchentlich an der Zirkusschule und weitere 120 Kinder besuchen jährlich die Zirkuswochen während der Schulferien.

Hinweis

Infos zu den Aufführungen findet man unter: www.zirkus-grissini.ch/zirkusschule/auffuehrungen.