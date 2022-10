Vereine/Verbände Jugendzirkus Robiano erlebt erfolgreiche Auftritte in Zug Im Yachthafen in Zug begeisterten junge Artistinnen und Artisten die Besucher mit akrobatischen Nummern.

Die Jugendlichen zeigten imposante Akrobatik. Bild: PD

Der Jugendzirkus Robiano gastierte für vier Aufführungen in Zug, und das sehr erfolgreich: Das Zirkuszelt war während der vier Vorstellungen am Wochenende sehr gut gefüllt. Und vor allem dicht: Draussen prasselte (am Samstag) nonstop der Regen auf die Zeltplache nieder. Erstmals hat beim Jugendzirkus Robiano der erfahrene Theatermann Florian Lampert Regie geführt. Zusammen mit den 20 Artistinnen und Artisten im Alter von zehn bis 16 Jahren hat er das Programm «Lost & Found» entwickelt. Dieses fand grossen Anklang bei den Zuschauerinnen und Zuschauern in Zug. Das Zelt mit den rund 180 Plätzen im Yachthafen war bei den vier Vorstellungen zwar nicht ausverkauft, aber doch sehr gut gefüllt.

Für den Jugendzirkus Robiano: Tobias Bossard