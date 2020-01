Die Zugerin Julia Küng ist neu Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz Die junge Politikerin wurde am vergangenen Samstag in Aarau zusammen mit Oleg Gafner gewählt.

Julia Küng

(mah) Seit diesem Samstag, 18. Januar, ist die Zugerin Julia Küng (Bild) Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz. Sie wird die Parteileitung zusammen mit Oleg Gafner (18, VD) übernehmen. Die 19-Jährige wurde an der nationalen Mitgliederversammlung in Aarau von 120 anwesenden Mitgliedern aus der ganzen Schweiz gewählt.

In ihrer Antrittsrede am Samstag betonte Küng die Dringlichkeit der Klimakrise, die Relevanz der globalen Solidarität und die Bedeutung von Gleichstellungspolitik. «Die Welt zu retten ist keine leichte Aufgabe, aber wir Jungen Grünen haben die besten Voraussetzungen dazu», so die junge Zugerin. Mit ihrer Wahl steht zum dritten Mal in Folge eine Person aus Zug der stärksten Jungpartei vor. Sie folgt auf den abtretenden Luzian Franzini.