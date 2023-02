Vereine & Verbände Junge und gesetzte Firmen vernetzt Neu gegründete und etablierte Firmen bewegen sich in ganz unterschiedlichen Geschäftswelten. Der Anlass «TFZ Start-up Insights 2023» des Vereins Technologie Forum Zug bringt sie jährlich zusammen.

Networken und fachsimpeln über die eigenen Firmengrenzen hinweg. Bild: PD

Das Jahr 2023 startete für innovationsorientierte, etablierte Unternehmen gemeinsam mit spannenden Start-ups aus der ganzen Schweiz. Das Technologie-Forum Zug und der Veranstaltungspartner CSEM luden beide Seiten erneut zum beliebten Event nach Cham ein.

Ausgesuchte Start-ups aus der ganzen Schweiz haben am 26. Januar ihre inspirativen Lösungen für verschiedenste Branchen präsentiert. Georges Helfenstein, der Gemeindepräsident von Cham, begrüsste die Vertreterinnen und Vertreter der innovativen Start-ups zum zweiten Mal im Lorzensaal.

Zwischen den Start-up-Pitches fand der «Insider Talk» statt, der sich immer den Fragestellungen widmet, die in der Zusammenarbeit von Start-ups und etablierten Unternehmen entstehen. Dieses Jahr hat Montassar BenMrad, Mitbegründer von Artifact S.A. die «Loge» der Jungfirmen vertreten, der selbst jahrelang in etablierten Unternehmen gearbeitet hatte. Die «Loge» der etablierten Unternehmen repräsentierten Andreas Klopp, General Manager bei Roche Diagnostics, und Adrian Theiler, COO bei V-Zug.

Nach den Präsentationen und dem Insider Talk konnten die Teilnehmenden aus dem Publikum und die Start-ups mit ihren Kollaborationstickets zueinander finden; im Lorzensaal in Cham verwandelten sich die Ausstellungsplätze der Start-ups auch dieses Jahr in einen grossartigen Kurzmeeting-Marathon. Die «Nachwuchsathleten» (die Start-ups) und die «bestehenden Clubs» (die etablierten Unternehmen) konnten die erste Kurzstrecke gemeinsam laufen, indem sie sich in zielgerichtet «gematchten» Gesprächen über konkrete gegenseitige Bedürfnisse und Angebote austauschten. Dazwischen konnten während des Stehlunchs immer wieder neue Kontakte geknüpft oder bestehende gepflegt werden.

Für das Technologie Forum Zug: Patrizia von Hettlingen

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.