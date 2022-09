Vereine & Verbände Jungs biken durchs Emmental Einige der jungen Wilden der BMX Zuger Racer radelten und sprangen im Emmental auf ihren Crossvelos aufs Podest.

Ausgelassene Stimmung bei den kleinen und grösseren BMX-Fahrern nach ihren jeweiligen Kategorienrennen. Bild: PD

Für den 6. Lauf der Deutschschweizer Meisterschaft reisten die Zuger zahlreich ins Emmental und schauen auf ein gelungenes Rennwochenende zurück. Die BMX Zuger Racer gingen mit 18 Fahrern an den Start und stachen sowohl mit ihren blauen Trikots als auch mit ihren Platzierungen hervor.

Viele Zuger trafen sich bereits am Samstag auf der Piste zum Trainieren oder auf dem nahen Campingplatz. Glücklicherweise blieben die angesagten heftigen Gewitter aus, und die Fahrer und ihre Familien verbrachten einen lustigen und geselligen Abend. Am Sonntag hiess es dann von Party- auf Rennstimmung umschalten. Die Zuger blieben konzentriert in der Sache und durften gleich viermal aufs Podest steigen. Nebst der tollen Piste und der perfekten Infrastruktur konnte man die Rennenheuer erstmalig auch mittels Livestreaming verfolgen.

In der Kategorie Boys 14–15 feierte Lorenzo einen sehr guten dritten Platz. Tim durfte bei den Cruiser –25 den zweiten Preis entgegennehmen. In den Anfängerkategorien fuhr Cyrille (8–9) auf den dritten Rang und Aljo­sha (12–13) auf den zweiten.

