Justiz Der Zuger Autoknacker trifft auf milder gestimmte Oberrichter – aber was macht jetzt die Staatsanwaltschaft? Die letzte kantonale Instanz korrigierte ein Urteil des Strafgerichts gegen einen gewerbsmässigen Dieb nach unten. Damit gehen die Strafoberrichter zum Teil auf eine Beschwerde eines Autoknackers ein. Der Beschuldigte tut aber gut daran, sich nicht zu früh zu freuen.

Ein junger Mann aus dem Kanton Zug verschaffte sich – zum Teil von Kollegen begleitet – wiederholt Zugang zu Tiefgaragen. Einer seiner Helfer war fast bei allen, meist an Wochenende stattfindenden Tiefgaragen-Touren immer mit dabei. Die Zuger Strafverfolgungsbehörden rechneten aus, dass er beinahe 76'000 versuchte Diebstähle begangen hatte («Zuger Zeitung», vom 22. Juni 2021). Das Zuger Strafgericht verurteilte ihn im Dezember 2020 zu einer Gefängnisstrafe von 40 Monaten, weil der 22-Jährige schon – noch unter dem Jugendstrafrecht – gegen Gesetze verstiess. Der Weiterzug des Urteils scheint sich für ihn nun gelohnt zu haben. Noch am gleichen Tag fällten die Oberrichter einen Schuldspruch. Dabei korrigierte das Gremium das Strafmass um fast einen Viertel auf eine 32-monatige Freiheitsstrafe.

Da der Autoknacker die als unbedingt ausgesprochene Freiheitsstrafe durch die Untersuchungshaft (105 Tage) wie auch den vorzeitigen Strafvollzug (560 Tage) bereits abgesessen hat, ist er im aktuellen Verfahren bereits aus dem Schneider. Im Falle, dass der bedingt ausgesprochene Schuldspruch im Umfange von 16 Monaten widerrufen würde, müsste er noch ein paar Tage absitzen. Ob er bei Wohlverhalten für die zu viel geleisteten Tage im Gefängnis entschädigt werden müsste, geht aus dem faktenbasierten Urteilsdispositiv des Obergerichts nicht hervor. Unter einem Urteilsdispositiv ist ein Richterspruch zu verstehen, der gewissen Formen gehorcht. Der Beschuldigte kann in kurzer und knapper Form nachvollziehen, gegen welche Rechtsnormen er verstossen hat, und wie diese Taten bestraft werden.



Forderung und Kosten bezahlt der Verurteilte

Klare Verhältnisse herrschen jedoch bei der Kostenverteilung des Verfahrens. Der Beschuldigte muss dem Staat die Verfahrenskosten zurückerstatten, wenn er zu Vermögen kommt. Zudem muss der junge Mann die von ihm anerkannten Zivilforderungen begleichen, wenn es ihm die Umstände erlauben. Wie der Pflichtverteidiger des jungen Manns in der Verhandlung vor Obergericht erklärte, habe sein Klient mit dem Schuldendienst bereits begonnen. Derzeit bezahle er 200 Franken monatlich, um die Verfahrenskosten zu begleichen. Ab Anfang Juli will er pro Monat 500 Franken einsetzen, um Schulden abzubezahlen. Der Verteidiger liess das Richtergremium auch wissen, dass der Beschuldigte sich «beruflich gefestigt» habe.

Noch darf sich der Zuger Autoknacker aber nicht in Sicherheit wiegen. Der Grund: Was macht die Staatsanwaltschaft? Die in dieser Sache federführende Staatsanwältin war vom Plädoyer des Verteidigers, der zuerst auf den Strafrahmen zu sprechen kam, sichtlich überrascht. Sie sagte nur, dass die von ihr gestellten Strafanträge in ihren Augen stimmig seien. Letzte Instanz in dieser Sache wäre der Gang nach Lausanne zum Bundesgericht. Dafür bleibt den Parteien eine Frist von 30 Tagen. Diese Frist beginnt vom Empfang des Urteils an zu laufen.