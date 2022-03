Justiz Neue Zuger Verwaltungsrichterin Diana Oswald übernimmt die fürsorgerechtliche Kammer Das Verwaltungsgericht hat mit dem Amtsantritt der neuen hauptamtlichen Verwaltungsrichterin über die neue Zusammensetzung entschieden.

An seiner konstituierenden Sitzung vom 8. März hat das Verwaltungsgericht den Amtseid der neuen Verwaltungsrichterin Dr. iur. Diana Oswald abgenommen. Diese war in der Ergänzungswahl vom 28. November 2021 zum neuen Mitglied des Verwaltungsgerichts und vom Kantonsrat an seiner Sitzung vom 27. Januar 2022 zur hauptamtlichen Verwaltungsrichterin gewählt worden.

Verwaltungsrichterin Diana Oswald. Bild: PD

Damit trat Diana Oswald die Nachfolge der per Ende 2021 in den Ruhestand getretenen Gisela Bedognetti-Roth an. Gleichzeitig hat das Verwaltungsgericht laut Medienmitteilung für den Rest der laufenden Amtsperiode 2019-2024 über die Zuteilung der drei haupt- und der vier nebenamtlichen Richter zu den vier Kammern des Gerichts entschieden.

An der bisherigen Konstituierung hat sich gemäss Mitteilung des Verwaltungsgerichts insofern nichts geändert, als Diana Oswald von ihrer Vorgängerin sowohl den Vorsitz der fürsorgerechtlichen Kammer als auch die übrigen Aufgaben in den Kammern des Gerichts übernimmt. Als neuen Vizepräsidenten bestimmte das Verwaltungsgericht sein hauptamtliches Mitglied Adrian Willimann, der den Vorsitz in der sozialversicherungsrechtlichen Kammer innehat.