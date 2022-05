Justiz Neuheim: Bewohner von Terrassensiedlung zieht seine Beschwerde nicht weiter Damit dürfte der Rechtsstreit mit der Gemeinde um den Bebauungsplan Im Blatt ein Ende haben.

Die Überbauung in einer Aufnahme vom 31. August 2020. Bild: Stefan Kaiser

Im September 2020 wurde in Neuheim über den Bebauungsplan Im Blatt abgestimmt. Mit einer Stimmrechtsbeschwerde kämpfte ein Bewohner der Terrassensiedlung für die Wiederholung der Abstimmung. Er wollte erreichen, dass sein und die sieben weiteren Aussengrundstücke im Norden der Überbauung von der Landwirtschaftszone in die Bauzone überführt werden. Zusammengefasst machte er geltend, die dem Volk unterbreitete Vorlage weiche in wesentlichen Punkten von dem ab, was knapp zwei Jahre vor dem Urnengang öffentlich aufgelegt wurde.

Doch der Bewohner musste gleich zwei Niederlagen einstecken. Zunächst entschied der Zuger Regierungsrat, die Stimmrechtsbeschwerde abzuweisen, später stützte auch das Zuger Verwaltungsgericht den Entscheid. Wie der Bewohner nun auf Anfrage mitgeteilt hat, wird er die Stimmrechtsbeschwerde nicht ans Bundesgericht weiterziehen. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis sei aus seiner Sicht zu gering. (bier/rh)