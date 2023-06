Justiz Verdeckte Gewinnausschüttung an Schwesterfirma hält steuerlicher Überprüfung nicht stand Eine Aktiengesellschaft gewährt einem überschuldeten Unternehmen ein zinsloses Darlehen und zieht den Betrag vom Geschäftsgewinn ab. Das Steueramt schliesst auf eine verdeckte Gewinnausschüttung, was vom Bundesgericht bestätigt wird.

Eine im Kanton Bern ansässige Aktiengesellschaft schloss zusammen mit zwei weiteren Investoren einen Sanierungs-, Investitions- und Aktionärsbindungsvertrag (ABV) mit einer überschuldeten Firma ab. Die Investoren verpflichteten sich unter anderem, dem Unternehmen zinslose Darlehen zu gewähren, die nur bei einer positiven Geschäftsbilanz rückzahlbar wären.

Der Vertrag enthielt überdies eine Klausel, dass solche Darlehen auch von den Investoren nahe stehenden Personen gewährt werden können. Die vom selben Verwaltungsratspräsidenten geführte Zuger Schwesterfirma der Berner Aktiengesellschaft trat auf den Plan und gewährte dem verschuldeten Unternehmen ein zinsloses Darlehen von 850’000 Franken.

Die Geberfirma schrieb das Darlehen auf null ab, verbuchte dies als Geschäftsaufwand und wies in der Steuererklärung einen um diesen Betrag reduzierten Gewinn aus. Das liess die Zuger Steuerverwaltung nicht gelten und rechnete den Betrag zum deklarierten Gewinn hinzu. Dagegen rekurrierte die Aktiengesellschaft erfolglos an das Verwaltungsgericht und wandte sich anschliessend mit einer Beschwerde an das Bundesgericht.

Kein Geschäftsaufwand ohne Gegenleistung

Die Steuerverwaltung akzeptierte den Betrag nicht als geschäftsmässig begründeten Aufwand, sondern erkannte darin eine verdeckte Gewinnausschüttung. Zwischen der Geberfirma und der Darlehensnehmerin habe nie eine vertragliche Beziehung bestanden und die Beschwerdeführerin habe von ihrer Schwestergesellschaft freiwillig eine Verpflichtung übernommen, ohne dafür von dieser eine Gegenleistung zu erhalten.

Da wegen der starken Überschuldung der Nehmerfirma nicht mit einer Rückzahlung in absehbarer Zeit habe gerechnet werden können, sei das Darlehen abgeschrieben worden. Die Aktiengesellschaft hatte gegenüber der Steuerverwaltung ins Feld geführt, dass es sich um Sponsoring gehandelt habe, zumal die Darlehensnehmerin mit Trikotwerbung dazu beigetragen habe, die Bekanntheit der beiden Schwesterfirmen im Raum Zürich, Zug und Luzern zu steigern.

So sei die Beschwerdeführerin dank ihres finanziellen Engagements in den Genuss zahlreicher Zusatzaufträge gelangt und habe somit vom Werbeeffekt nachweislich profitiert. Dieses Argument vermochte jedoch weder die Steuerverwaltung noch das Bundesgericht zu überzeugen, da im ABV lediglich von Sanierungsfinanzierung und nicht von Sponsoring und Werbeaktivitäten die Rede war.

Unerlaubte Gewinnverschiebung

Wie die Vorinstanz erkannte auch das Bundesgericht im Zahlungsfluss eine unerlaubte Gewinnverschiebung zwischen den beiden Schwestergesellschaften. Von einer verdeckten Gewinnausschüttung sei gemäss ständiger Rechtsprechung immer dann auszugehen, wenn eine Gesellschaft für eine andere eine Verpflichtung übernehme, welche nicht aus vertraglicher Verpflichtung resultiere und derselbe Vorteil bei objektiver Betrachtung einem unbeteiligten Drittunternehmen nicht gewährt worden wäre.

Das Schweizer Steuerrecht lasse es nicht zu, miteinander verbundene Gesellschaften als Konzern zu betrachten. Gewinne müssten stets bei jenem Unternehmen besteuert werden, das sie erwirtschaftet. «Insbesondere ist es dem beherrschenden Aktionariat nicht erlaubt, die von den verschiedenen Gesellschaften erwirtschafteten Gewinne frei auf diese Gesellschaften zu verteilen», stellte das Bundesgericht klar.

Steuerverwaltung muss Rückstellungen korrigieren

Obwohl die Aktiengesellschaft das Vorliegen einer verdeckten Gewinnausschüttung nicht zu widerlegen vermochte, wurde ihre Beschwerde vom Bundesgericht teilweise gutgeheissen. Nach der Aufrechnung des Darlehensbetrags zum Gewinn hätte die Steuerverwaltung nämlich von sich aus den Betrag für steuerliche Rückstellungen des Unternehmens erhöhen müssen, was sie unterliess.

Daher hob das oberste Gericht das Urteil des Verwaltungsgerichts auf und wies den Fall an die Steuerverwaltung zwecks Anpassung der Rückstellungen zurück. Wegen dieses Fehlers muss der Kanton Zug einen Sechstel der Gerichtskosten von 5500 Franken übernehmen und der Beschwerdeführerin eine reduzierte Anwaltskostenentschädigung von 1000 Franken bezahlen.