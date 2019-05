Streit um Denkmalschutz in Baar: Ist dieses Gebäude ein Juwel oder eine Bauruine?

Die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (EDK) befürwortet die integrale Unterschutzstellung des Dreifachhauses. Im Gutachten vom November 2016 wird der Ständerbau von 1676 in der Leihgasse 15a als von «hohem wissenschaftlichem Wert» bezeichnet. Die historische Baustruktur mit dreiraumtiefer Grundrissdisposition sei nahezu vollständig erhalten, heisst es weiter. Von «sehr hohem wissenschaftlichem Wert» für die lokale Hausforschung geht die Kommission aufgrund der Grundrisstypologie und der baulichen Entwicklung des Gebäudes bis hin zum heutigen Aussehen aus. Dabei spricht sie von einer «Fassadenfassung, wie sie sonst in Baar kaum noch zu finden sein dürfte». Weiter wird dem historischen Hausteil ein «sehr hoher» kultureller und heimatkundlicher Wert attestiert. «Es dürfte in Baar kaum weitere profane Wohngebäude geben, in welchen sich der Gesamtbestand der Ausstattung derart flächendeckend und ohne schwerwiegende Veränderungen und Eingriffe der Neuzeit erhalten hat», ist dem Gutachten zu entnehmen. Das Gebäude sei in einem «hohen Grade in seiner Substanz überliefert und als geschichtlicher Zeuge erkennbar». Der hohe heimatkundliche Wert werde auch dadurch bestätigt, «dass sich in dem Gebäude seit mindestens 1800 eine im Innern immer noch ablesbare einfach Schenke befunden hat.» Das Dreifachhaus habe neben dem Eigenwert auch eine ortsbildprägende und identitätsstiftende Bedeutung, heisst es weiter. Der Erhalt der Baute könne nur über den eigentlichen Objektschutz gewährleistet werden.