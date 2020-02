Kameras im öffentlichen Zuger Raum: Zu teuer für den Nutzen

Die Überwachung des öffentlichen Raums dient der Sicherheit. In der Stadt Zug wie anderswo auch. Nur, so wie in Zug zwischen Bahnhof und Bossard-Arena überwacht wird, das ist doch etwas fragwürdig, ist Harry Ziegler, Chefredaktor der «Zuger Zeitung» der Meinung.