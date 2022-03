Kanton Luzern Die Jungen Grünen Kanton Luzern haben ein neues Co-Präsidium gewählt Anstelle von Michelle Meyer wird neu Julian Gerber im Co-Präsidium der Jungen Grünen sitzen. Er wurde einstimmig von der Vollversammlung gewählt.

Michelle Meyer, bisherige Co-Präsidentin der Jungen Grünen Kanton Luzern, kündigte bereits im Januar ihren Rücktritt nach vier Jahren als Vorstandsmitglied an. Wenig überraschend wählte am Freitagabend die jährliche Vollversammlung in der Teiggi in Kriens einstimmig den 23-jährigen Julian Gerber zum Co-Präsidenten. Er teilt sich den Parteivorsitz mit der bisherigen Co-Präsidentin, der 18-jährigen Alina Wiget.

Alina Wiget (links) teilt sich neu mit Julian Gerber das Co-Präsidium der Jungen Grünen Luzern. Bild: pd

Die scheidende Co-Präsidentin Meyer freut sich über die Erfolge in den vergangenen Jahren: «Als ich 2018 in den Vorstand kam, hatten wir keinen Sitz im Kantonsrat und noch keinen zweiten Sitz im Grossen Stadtrat.» Sie ist überzeugt, dass die Partei unter der neuen Leitung weitere Erfolge feiern wird. Auch der neue Co-Präsident Gerber gibt sich kämpferisch: «Mein Ziel ist es, mit einem kreativen, junggrünen Wahlkampf die politische Landschaft aufzumischen.» (se)