Kanton Zug

Was, wenn jemandem «unwohl» ist? So reagieren Zentralschweizer Konzertlokale auf «kulturelle Aneignung»

Konzerte absagen, weil sich Personen wegen angeblicher kultureller Aneignung nicht gut fühlen? In Bern und Zürich so geschehen. Und wie beurteilen Zentralschweizer Kulturhäuser das Phänomen? Besonders in Luzern ist man ziemlich nervös.