Kanton Zug 55-Jähriger trinkt während Fahrt Limoncello – Polizei stoppt über Auffahrt sechs Personen in fahrunfähigem Zustand Im Kanton Zug waren sechs Personen in fahrunfähigem Zustand unterwegs – zudem wurden zwei weitere Fahrzeuglenkende ohne gültigen Führerschein gestoppt.

Über das Auffahrtswochenende hat die Polizei sechs Personen im Kanton Zug angehalten, die in fahrunfähigem Zustand unterwegs waren. Einer der Fahrzeuglenker trank während der Fahrt sogar Limoncello. Zwei weitere Personen setzten sich derweil ohne gültigen Führerschein ans Steuer ihres Autos. Das teilt die Zuger Polizei in einer Meldung mit.

Bei der Person, die während der Fahrt Limoncello getrunken hat, handelt es sich um einen 55-jährigen Mann. Er fiel am Auffahrtsdonnerstag um 17:30 Uhr in Rotkreuz einer Polizeipatrouille durch seine unsichere Fahrweise auf, worauf die Einsatzkräfte das Fahrzeug stoppten und beim Lenker eine Atemalkoholmessung durchführten. Diese ergab einen Wert von 1.8 Promille. In der anschliessenden Befragung gab der Mann zu, dass er während der Fahrt das alkoholische Getränk getrunken habe.

Ihm und zwei weiteren Männern im Alter von 25 und 48 Jahren, die über das Auffahrtswochenende in Cham und Zug in alkoholisiertem Zustand unterwegs waren, wurde der Führerausweis abgenommen. Dazu wurde am Donnerstagabend in Hünenberg ein weiterer 51-jähriger alkoholisierter Autofahrer gestoppt.

Ebenfalls wurde in der Gemeinde Baar eine 28-jährige Autofahrerin angehalten, die unter Drogeneinfluss stand. Gleiches wiederholte sich bei einem 29-jährigen Autofahrer, bei dem ein Drogenschnelltest in der Stadt Zug positiv reagierte.

Wie die Zuger Polizei ferner mitteilt, sind über das Auffahrtswochenende zwei Fahrzeuglenkende ohne gültigen Führerausweis unterwegs gewesen, als sie kontrolliert wurden. Es handelt sich dabei um eine 41-jährige Autofahrerin sowie einen 26-jährigen Motorradfahrer. (luz)